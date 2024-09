“Messi all’Inter”: annuncio pazzesco

“Messi all’Inter”: negli anni scorsi si è parlato di un approdo dell’argentino in maglia nerazzurra. Ma alcuni tifosi hanno trovato la loro Pulce

Il calciomercato è fatto per sognare. E i tifosi ci stanno dietro davvero. Sentire accostare i nomi alla propria squadra fa comprare i giornali, fa aumentare le visualizzazioni dei siti specializzati. Insomma, le notizie che appaiono sono lette, eccome.

E tutti noi ricordiamo, ad esempio, lo stupore e la gioia dei tifosi della Juventus quando è stato annunciato Cristiano Ronaldo. E tutti noi ricordiamo il sognare dei tifosi dell’Inter quando veniva accostato Messi ai nerazzurri. Questa operazione, come sappiamo, non è mai andata in porto. Ma alcuni tifosi della squadra milanese in ogni caso credono di aver comunque trovato il proprio Messi. Non un giocatore, ma un dirigente, che adesso è il presidente. Beppe Marotta.

“Messi all’Inter”: le parole di Michele Brambilla

Intervenuto al programma radiofonico di Radio 24, Tutti Convocati, l’interista Michele Brambilla si è espresso con i termini che leggerete nelle prossime righe nei confronti del dirigente. Un vero e proprio attestato di stima per uno dei migliori italiani in quel ruolo. Marotta ha vinto alla Sampdoria, raggiungendo dei traguardi importanti, ha vinto alla Juventus e lo ha fatto anche in nerazzurro.

“Marotta è stato il nostro Messi degli ultimi anni – ha detto Brambilla – campagne acquisti in pareggio, giovani e parametri zero forti. Zhang non ha goduto di buona stampa, ma ha riportato l’Inter in alto, si è indebitato perché ha avuto problemi in Cina”. Sì, avete letto bene. Marotta il Messi dell’Inter. Anche se, c’è da dirlo, non è che i conti dei nerazzurri siano a posto e soprattutto c’è anche la questione Zhang, che ha perso la società per non aver pagato il prestito con Oaktree che si è preso un club dal valore sicuramente più alto dello stesso prestito che aveva dato all’ex massimo dirigente. Sul lato sportivo, invece, le cose sono andate come tutti speravano. E anche quest’anno Simone Inzaghi parte favorito.