Emma Raducanu e le Charlie’s Angels: la foto fa impazzire i tifosi

Emma Raducanu, la fotografia pubblicata sui social ha fatto il giro del web: tifosi a bocca aperta, uno spettacolo inaspettato.

Nulla è andato secondo i piani. Il tabellone principale del Seoul Open 2024 è stato, giorno dopo giorno, letteralmente stravolto dagli eventi. In primo luogo dal ritiro della numero 1 al mondo, Iga Swiatek, che un po’ per la stanchezza, un po’ per una questione logistica, ha preferito non partecipare alla competizione.

Anche Jessica Pegula, infortunatasi alla costola, ha sventolato bandiera bianca dopo essersi classificata seconda agli Us Open, sui quali il sipario, come si ricorderà, è calato appena una settimana fa. Grande assente, poi, Elena Rybakina, anche lei alle prese con un acciacco fisico che le ha impedito, di fatto, di partire alla volta della Corea del Sud. Non ci sarà, infine, neppure Emma Navarro. Le prime 10 giocatrici del main draw, per farla breve, hanno cambiato idea e ritrattato la loro presenza.

Fortuna che la loro assenza, in particolar modo, quella di Iga Swiatek, ha permesso ad altre atlete di gareggiare a Seoul e di dire la propria nel torneo che ha avuto inizio lo scorso 16 settembre e che si concluderà giorno 22. Al posto della numero 1 del mondo è entrata, infatti, Emma Raducanu, la reginetta del tennis britannico che quest’anno è tornata in sella, finalmente, dopo un lungo periodo di assenza dal circuito femminile.

Emma Raducanu, lo scatto è già virale: pazzi per le tre tenniste

Il pubblico, manco a dirlo, è andato in brodo di giuggiole, una volta scoperto che la vincitrice degli Us Open 2021 sarebbe stata in tabellone in Corea del Sud.

La Raducanu, prima ancora che una tennista, è ormai, infatti, una celebrità a tutti gli effetti. I tifosi, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono pazzi di lei, motivo per il quale è stata apprezzatissima la fotografia che la ritraeva in compagnia di due delle sue più care colleghe. Ci piace chiamarle le Charlie’s Angels perché sono 3, proprio come le astute e intrepide professioniste dell’agenzia investigativa più famosa di tutti i tempi.

Con lei, nello scatto diventato virale, che ha collezionato migliaia e migliaia di like e di commenti, c’erano anche l’imprevedibile Amanda Anisimova e Priscilla Hon, che si sono fatte immortalare a Seoul in compagnia della dolce Emma. Un trio d’eccezione, composto da 3 bellissime campionesse che non hanno lasciato indifferente il popolo dei social.