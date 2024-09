Colpo di scena Djokovic: Sinner può esultare

Colpo di scena Djokovic: l’annuncio del serbo toglie un grande problema al numero uno del mondo Jannik Sinner. Ecco le parole

Un annuncio che lascia strada libera a Sinner. Non che in questo momento il numero uno al mondo potesse temere il “vecchietto” Novak Djokovic. Ma siccome parliamo di uno dei giocatori più forti di questo sport, sicuramente il più vincente, allora la notizia è importante per l’azzurro, che è ancora giovanissimo e che ha tanta strada davanti.

Il campione olimpico in carica – che difficilmente, tra quattro anni, sarà a Los Angeles per difendere il titolo conquistato a Parigi – ha deciso di scegliere con minuzia quelli che saranno i prossimi impegni della sua stagione. Queste le sue parole riportate dal quotidiano Libero: “Torino non è affatto il mio obiettivo, a dire il vero, non inseguo le ATP Finals, non inseguo la classifica. Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei. Se giocherò gli altri tornei quest’anno o in futuro, non posso dirlo adesso. Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli Slam, tutto il resto è meno importante”.

Colpo di scena Djokovic: il passo indietro

Un passo indietro importante quindi. Con pochi tornei a disposizione di Djokovic per cercare di vincere ancora. Gli Slam, ad esempio, e forse pochissimi altri in una stagione che ormai si avvia verso la conclusione. E il serbo quasi sicuramente, arrivati a questo punto, non ci sarà a Torino dove sono in programma, appunto, le Atp Finals che mettono di fronte i migliori giocatori al mondo del momento.

E Sinner gode, non solo per questa notizia sicuramente importante ma anche per un altro fatto sicuramente importante. La nazionale azzurra ha infatti staccato il pass per le finali di Coppa Davis a Malaga con un Jannik che ha seguito da vicino le ultime partite dopo essere tornato in Italia dalla spedizione americana che gli ha regalato il torneo di Cincinnati prima, e gli Us Open dopo. Adesso sotto con la nazionale, per continuare a sognare.