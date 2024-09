Gratta e Vinci, fine estate da 3 milioni di euro: questo tagliando sta facendo sbancare

Gratta e Vinci, fine estate clamorosa per questo tagliando: vincite importanti per un totale che si avvicina ai 3 milioni di euro

Ve lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo di nuovo. C’è un tagliando, tra tutti i Gratta e Vinci in circolazione, che regala magie. Più degli altri. Non sappiamo perché, onestamente, forse perché è il più amato dagli italiani che lo comprano spesso e quindi le vincite si possono raccontare perché vengono fuori davvero. O chissà, c’è un altro motivo che disconosciamo. Ma i fatti sono fatti, e vanno raccontati.

Negli ultimi giorni, comunque, vi abbiamo descritto come i biglietti che hanno nella propria nomenclatura i “Numeri” sugli scudi. Bene, ma Agimeg.it, che riporta la notizia, ovviamente non si dimentica de Il Miliardario, il primo della famiglia, quello che ha un valore commerciale di cinque euro e che permette di vincere, al massimo, 500mila euro. Bene, nelle settimane tra fine agosto e inizio di settembre, il Gratta e Vinci in questione ha regalato la bellezza di 2,7milioni di euro.

Gratta e Vinci, con Miliardario si sogna

Ben 9 le vincite, distribuite in tutta Italia, che hanno permesso a 9 fortunati giocatori di cambiare la propria vita. Alcuni l’hanno completamente stravolta, riuscendo a portare a casa la somma unica del vecchio miliardo; altri l’hanno aggiustata e si sono “accontentati” di una somma minore. Ma di certo hanno sorriso ugualmente, perché nessuno quando compra un gratta e vinci riesce a immaginare che il fortunato possa essere lui. Ci spera, ovvio, ma nella maggior parte dei casi si rimane davvero delusi.

Ma dove sono state distribuite queste vincite? Le tre più importanti, quelle da 500mila euro per intenderci, sono venute fuori a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, a Castelvetrano in provincia di Trapani e a Napoli. Sotto, infine, potete leggere tutto il dettaglio con tutte le nove gioie. Auguri ai fortunati. Speriamo che questi soldi possano aiutare davvero chi ha bisogno.

€ 500.000 – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

€ 500.000 – Castelvetrano (TP), Sicilia

€ 500.000 – Napoli, Campania

€ 300.000 – San Giorgio a Cremano (NA), Campania

€ 300.000 – Ceppaloni (BN), Campania

€ 300.000 – Comiso (RG), Sicilia

€ 100.000 – Pula (CA), Sardegna

€ 100.000 – Rapallo (GE), Liguria

€ 100.000 – Torri di Quartesolo (VI), Veneto