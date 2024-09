Berrettini fa il pieno: bonus a sorpresa

Matteo Berrettini ha addirittura ricevuto un piccolo extra per il suo gesto: l’ha fatto proprio davanti a tutti.

Tre su tre. Non ha sbagliato neppure un colpo, Matteo Berrettini, che dopo un anno da spettatore ha dato praticamente tutto ciò che poteva in Coppa Davis. Ha asfaltato tutti gli avversari che si è trovato dinanzi, dimostrando di non essere troppo lontano dalla sua forma ottimale e di avere, perché no, tanta buona volontà.

Ha fatto faville, insomma, in quel di Bologna, dove ha vestito, in assenza di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti, i panni del trascinatore. A lui è spettato l’onore di caricare e motivare il battaglione azzurro nell’ambito della fase a gironi, dov’era fondamentale far bene in vista delle mitiche Finals. L’Italtennis, come noto, ha superato il primo step, ragion per cui sarà a Malaga. E lì, ancora una volta, si giocherà la possibilità di salire sul tetto del mondo. Nonché di fare il bis (magari!) visto quello che è accaduto lo scorso anno.

Vincere la competizione a squadre per il secondo anno consecutivo sarebbe un sogno, ma se c’è qualcosa che Sinner e gli altri ci hanno insegnato è che con un’Italia così niente, teoricamente, è impossibile. Uniti e determinati come sono, i ragazzi del capitano Filippo Volandri potrebbero, perché no, farci un doppio ed apprezzatissimo regalo. Del resto sognare non costa nulla, no?

Sinner carica Berrettini: tutti a Malaga con furore

Ci vorrà qualche settimana ancora, comunque, per scoprire se sarà effettivamente così o meno. Le Final Eight di Coppa Davis si giocheranno a novembre e solo allora sapremo come se la caveranno i rappresentanti del Bel Paese, chiamati a difendere il titolo e l’insalatiera conquistata quasi 365 giorni fa.

Certo è che loro, i campioni della Davis, non vedono l’ora. Matteo Berrettini non sta nella pelle, o almeno questo è quel che si evince dal post che ha pubblicato sui social nelle scorse ore. Il romano ha pubblicato un carosello di foto scattate a Bologna, accompagnato da una didascalia che esprime alla perfezione il suo contagiosissimo entusiasmo.

“Tutti a Malaga!” è il suo commento, che ha ricevuto, per così dire, un piccolo “bonus”. Già, Sinner ha chiaramente inteso caricare l’amico e collega con una parola, una sola. “Forza!” ha scritto in calce al post di Matteo, restituendo ancora una volta al pubblico l’immagine di una coppia sportiva affiatata e unita come non mai.