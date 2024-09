Gratta e vinci, chi trova un amico trova un tesoro a 5 zeri

Gratta e vinci, c’è un’amicizia con la “A” maiuscola alla base di questa incredibile vicenda: ascoltare conviene.

Qualcuno è abituato a fare di testa sua e non gradisce i consigli altrui, indipendentemente da chi li dispensi. Qualcun altro accetta di buon grado, invece, i suggerimenti del prossimo. Come questa mamma del Maryland, ad esempio, protagonista di una vicenda che non esiteremmo a definire straordinaria in tutto e per tutto.

Una storia che è iniziata allo stesso modo di tante altre, ma che ha avuto un epilogo decisamente inaspettato. La donna, della contea di Prince George, qualche giorno fa si è recata con il figlio a fare la spesa presso il loro supermercato di fiducia. Ha messo nel carrello ciò che le occorreva, ma solo dopo aver pagato il conto alla cassa si è resa conto di aver dimenticato di comprare qualcosa che le serviva con una certa urgenza e del quale non avrebbe potuto fare a meno.

Non aveva comprato i Gratta e vinci, motivo per il quale, prima di tornare a casa, ha ben pensato di fare una piccola deviazione per comprare qualche tagliando e tentare la fortuna. Non si è fermata presso un rivenditore qualunque, ma è stata attirata dalla scritta “Jackpot” affissa sulla porta di un negozio di cambio. Mai pensando, probabilmente, che varcare la soglia di quel negozio potesse cambiare la sua vita in maniera così radicale.

Gratta e vinci, consiglio azzeccatissimo: premio da sogno

Al momento di scegliere su quale tagliando fosse il caso di puntare, le parole di una cara amica hanno improvvisamente iniziato a rimbombarle in testa.

Una conoscente le aveva suggerito, qualche giorno prima, di puntare sulla serie Ravens X10, ed è proprio quello che ha poi deciso di fare. La sua amica aveva vinto, la settimana prima, per ben due volte: la prima aveva intascato 500 dollari, la seconda 75, ragion per cui aveva pensato che fosse il caso di dare fiducia a quel Gratta e vinci. Non si sbagliava. Una volta grattata la patina argentata, ha scoperto di essersi assicurata il premio massimo in palio con quella serie.

E non parliamo di pochi spiccioli, ma di una somma piuttosto consistente: 200mila dollari, che a fronte di una spesa pari a 10 dollari risulta essere un premio ancor più significativo. “Il mio cuore ha iniziato a battere così velocemente. È stato travolgente”. “Ci è voluto un po’, ma alla fine sono riuscita a metabolizzare quello che era successo. È stato un momento meraviglioso”, ha raccontato ai funzionari della Lotteria, rivelando quanto quel momento sia stato speciale per lei.