Parma-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Parma-Udinese è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel giorno del centesimo compleanno dello stadio Tardini Parma e Udinese si affrontano per dare seguito a quanto di buono fatto vedere finora in campo. La squadra allenata da Pecchia soprattutto sul piano del gioco: dopo il pareggio con la Fiorentina all’esordio, ha battuto con merito il Milan e ha fatto un figurone al Maradona, sconfitto solo in rimonta dal Napoli ma penalizzato dall’espulsione del portiere.

L’Udinese ha ben sette punti in classifica, e in pochi ci avrebbero scommesso a inizio campionato. La squadra del nuovo allenatore Runjaic ha dimostrato grande compattezza, ma è da vedere se riuscirà davvero a mantenere questo trend. Sul piano qualitativo l’Udinese non sembra potere andare oltre una tranquilla salvezza, ha perso anche Samarzidc e il rientro di Alexis Sanchez finora non ha dato nulla: subito infortunato e ancora un mese di stop.

Parma-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Per via della squalifica del titolare Suzuki, espulso contro il Napoli, in porta ci sarà Chichizola. Il modulo di gioco sarà il 4-2-3-1 con la linea difensiva formata da Delprato, Balogh, Circati e Coulibaly e Bernabé sicuro del posto in mezzo al campo. Per il resto ci sono parecchi ballottaggi con Man e Mihaila insidiati da Almqvist e Cancellieri. Sicuro titolare al centro dell’attacco Bonny, diventato anche rigorista.

Dall’altra parte Runjaic ha l’imbarazzo della scelta, a parte Alexis Sanchez sono tutti disponibili. Il modulo di gioco sarà il 3-4-2-1 con due ballottaggi: Payero o Lovric in mezzo al campo e Kristensen-Kabasel in difesa.

Come vedere Parma-Udinese in diretta tv e in streaming

Parma-Udinese, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio Tardini di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Parma è quotata a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Parma dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Parma-Udinese

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Balogh, Circati, Delprato; Bernabé, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1