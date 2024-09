Lazio-Verona, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lazio-Verona è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sull’avvio di stagione della Lazio pesa in negativo soprattutto la sconfitta subita sul campo dell’Udinese alla seconda giornata. Nonostante le contestazioni nei confronti del presidente Lotito e gli addii tra gli altri di Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto, la Lazio ha dimostrato di essere viva. Il nuovo allenatore Baroni ha dato un’impronta molto offensiva alla squadra che ha tanta velocità grazie ai nuovi arrivati Tchaouna e Dia, una spinta ulteriore sulla fascia con Nuno Tavares, i dribbling di Zaccagni e il senso del gol di Castellanos.

Dall’altra parte c’è il Verona che nonostante le cessioni e il cambio di allenatore, con Zanetti subentrato proprio a Baroni, continua a vincere come se nulla fosse. Ha già sei punti in classifica, e fatta eccezione per la netta sconfitta patita con la Juventus, ha dato seguito alle continue sorprese della passata stagione. Solo il campo dirà se il direttore sportivo Sean Sogliano avrà fatto un altro miracolo, nel frattempo prendere punti a Roma sarà davvero complicato.

Lazio-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

La Lazio scenderà in campo con un 4-2-3-1 molto offensivo, l’allenatore Baroni ha solo due dubbi di formazione: Lazzari o Marusic come terzino destro, Gila o Patric al centro della difesa. Conferme in attacco per Tchaouna, Dia, Zaccagni e Castellanos.

Ci sono molti più dubbi nel Verona. Il modulo di gioco dovrebbe essere il 3-4-2-1 con tre ballottaggi: Magnani o Daniliuc in difesa, e Harroui o Mosquera e Kastanos o Livramento sulla trequarti.

Come vedere Lazio-Verona in diretta tv e in streaming

Lazio-Verona, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lazio-Verona

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Kastanos, Harroui; Tengstedt.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1