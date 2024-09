I pronostici di lunedì 16 settembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 16 settembre, ci sono due posticipi in Serie A, uno in Liga e altri campionati minori come la Super Lig turca.

La quarta giornata di Serie A si conclude stasera con gli ultimi due posticipi in programma: Parma-Udinese alle 18:30 e Lazio-Verona alle 20:45. Il Parma neopromosso ha dimostrato in queste prime giornate una grande organizzazione di gioco, ha battuto il Milan e ha fatto un figurone anche al Maradona, rimontato solo nel finale per via dell’espulsione del portiere. Rispetto all’Udinese sembra avere qualcosa in più al momento ed è per questo che parte con i favori del pronostico.

La Lazio ferma a quattro punti vuole provare ad accelerare ma dovrà fare attenzione al Verona che non smette mai di stupire, già a quota 6: dopo la brutta sconfitta in casa contro la Juventus è andato a vincere a Marassi contro il Genoa.

I pronostici sulle altre partite

In Serie C vittoria probabile del Pescara sulla Pianese, tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio in Turchia a Antalyaspor-Adana Demirspor e in Olanda a Excelsior-Venlo. Tra le partite da almeno un gol per squadra riflettori puntati su Stabaek-Raufoss e Rayo Vallecano-Osasuna.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Parma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Parma-Udinese, Serie A, ore 18:30

Vincenti

Pescara (in Pescara-Pianese, Serie C, ore 20:45)

(in Pescara-Pianese, Serie C, ore 20:45) Parma (in Parma-Udinese, Serie A, ore 18:30)

(in Parma-Udinese, Serie A, ore 18:30) Lazio (in Lazio-Verona, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Antalyaspor-Adana Demirspor , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Excelsior-Venlo , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Lazio-Verona, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Parma-Udinese , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Stabaek-Raufoss , Obos-Ligaen, ore 19:00

, Obos-Ligaen, ore 19:00 Rayo Vallecano-Osasuna, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol senza Excelsior-Venlo): 16.03 GOLDBET ; 16.10 SNAI; 16.03 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Lazio vincente e almeno un gol per squadra in Lazio-Verona, Serie A, ore 20:45