Gratta e vinci, devi solo aspettare: il tempo è galantuomo

Gratta e vinci, la fretta è una cattiva consigliera sempre, anche quando si parla di gioco d’azzardo: parola d’ordine pazienza.

Non è una regola universale. Va da sé che la pazienza, da sola, non basti, nella maggior parte dei casi, ad assicurare una vincita stratosferica. Se così fosse, del resto, sarebbe troppo facile. Senza un pizzico di fortuna, senza una spinta da parte della dea bendata, purtroppo, non si va da nessuna parte. Né si vincono somme di quelle che ti cambiano la vita.

E lo sa bene Michael Pendexter, il cui nome è balzato agli onori della cronaca, al di là dell’Oceano, per un episodio dai contorni assolutamente surreali. Di primo acchito la sua potrebbe sembrare una storia come tante. Quella di un uomo del Delaware che, un bel giorno, dopo aver comprato un Gratta e vinci, si è reso conto che nulla più, da quel momento in poi, sarebbe stato uguale a prima.

Quel giorno, infatti, Pendexter si è recato nella sua ricevitoria di fiducia a Salisbury, a 30 miglia ad ovest di Ocean City, per tentare la fortuna. Tra i tanti biglietti in vendita ne aveva scelto uno che univa il divertimento al brivido della vincita: si chiama Crossword e, per chi non masticasse l’inglese, si tratta di uno di quei tagliandi in stile cruciverba. Non ci sono simboli, ma lettere, e lo scopo del gioco è quello di creare il maggior numero di parole possibile, per fare cassa e ambire al premio massimo.

Gratta e vinci, lui lo ha sempre saputo

Nel primo dei due biglietti comprati, non c’era nulla. Dopo aver grattato la patina del secondo ha scoperto, invece, che nel suo cruciverba c’erano la bellezza di 10 parole. Aveva già intuito che quella piccola impresa gli avrebbe fruttato un bel po’ di denaro.

E infatti, grazie a quel tagliando della lotteria del Maryland, Michael Pendexter si è assicurato una vincita di 100mila dollari. Il premio massimo in palio, per intenderci, con quel genere di Gratta e vinci. Ma il punto non è questo, benché la cifra su cui ha messo le mani sia, naturalmente, notevole e significativa. Il fatto è che l’uomo del Delaware sapeva già, in cuor suo, che avrebbe vinto alla Lotteria.

Aveva sognato tutto anni fa e aveva continuato a credere, per tutto questo tempo, che la dea bendata avrebbe bussato, prima o poi, alla sua porta. “Meglio tardi che mai” ha detto infatti ai funzionari della Lotteria, al momento di riscuotere il premio. Non temere, quindi, se non hai ancora vinto un solo euro: se è destino che accada, la fortuna troverà il modo. Devi solo pazientare.