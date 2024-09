Mazzata per Nadal: cambia di nuovo tutto

Mazzata per Nadal, il tennista maiorchino la scorsa settimana è tornato a far parlare di sé: cosa c’è dietro la sua ultima decisione.

Era uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica, proprio come l’edizione di due anni fa. Un po’ tutti, infatti, pensavano che la Laver Cup 2024 potesse essere l’ultima apparizione di Rafa Nadal prima di appendere la racchetta al chiodo e mettere così fine alla sua straordinaria carriera da tennista professionista.

Una “cerimonia” di commiato in grande stile come lo fu quella del suo amico-rivale Roger Federer nel 2022 a Londra, che fece commuovere il mondo intero. A quanto pare, però, il campione maiorchino non ha intenzione di dire addio al tennis a Berlino, sede della manifestazione itinerante che mette di fronte in stile Ryder Cup di golf una selezione di tennisti europei ed un’altra composta da giocatori provenienti dal resto del mondo. La scorsa settimana, infatti, Nadal ha comunicato tramite i suoi canali ufficiali che non prenderà parte al torneo in programma nel prossimo weekend (20-22 settembre) nella capitale tedesca.

“Sono davvero deluso nel dover annunciare che non potrò partecipare alla Laver Cup di Berlino – sono state le parole di Nadal – Questa è una competizione a squadre e per supportare davvero il Team Europe devo fare ciò che è meglio per loro e in questo momento ci sono altri giocatori che possono aiutare la squadra a vincere. Ho tanti ricordi bellissimi ed emozionanti di quando ho giocato in Laver Cup e non vedevo l’ora di ritrovarmi con i miei compagni di squadra e con Bjorn Borg nel suo ultimo anno da capitano. Auguro al Team Europa la migliore fortuna possibile e farò il tifo per loro da lontano”.

Mazzata per Nadal, niente Laver Cup: “Ma non è un dramma”

Ma cosa c’è dietro questa decisione? Forse la volontà di Nadal è quella di provare a ritrovare la forma migliore in vista degli appuntamenti importanti del 2025? Al momento non è dato saperlo.

Nel 2024 il 22 volte campione Slam ha disputato poche partite, quasi tutte concentrate nella stagione “rossa”, comprese le Olimpiadi parigine dello scorso agosto. Il vero Nadal, tuttavia, l’abbiamo ammirato solo a sprazzi, con lo spagnolo incapace di battere anche avversari alla portata. In realtà il suo nome compare anche tra i partecipanti del “Six Kings Slam”, torneo-esibizione che andrà in scena in Arabia Saudita a ottobre ed a cui parteciperanno anche Sinner, Djokovic e Alcaraz. Vedremo se Nadal confermerà la partecipazione oppure se rinuncerà anche alla trasferta araba. “Non partecipare alla Laver Cup non è un dramma – ha detto il tennista maiorchino a Spazio Movistar (parole riportate pure da LiveTennis) – Da molto tempo non gareggio e sono certo che ci sarà qualcuno che lo farà meglio di me. Sto mentalmente bene, mi sto godendo altre cose a casa”.