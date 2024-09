Alisha Lehmann piantata in asso da Federer: segreto svelato

Alisha Lehmann, sembra quasi paradossale ma non lo è: non la considera neppure, che botta per la reginetta bianconera.

Il suo “Ciao bianconeri, come stai?” è diventato virale nel giro di un nanosecondo. Era ovvio che lo diventasse, del resto. Sia perché grammaticalmente scorretto e sia perché a dirlo è stata la “neo-adottata” più famosa d’Italia. Una celebrità che si è trasferita nel Bel Paese da qualche settimana appena, ma che era conosciuta ancor prima di trasferirsi ai piedi della Mole.

Lei è Alisha Lehmann, ovviamente, che dall’Aston Villa si è trasferita alla Juventus Women per due motivi. Per stare accanto a Douglas Luiz, che come lei indossa, da quest’anno, la maglia bianconera, e per regalarsi una nuova avventura in una terra in cui non aveva mai giocato. E bisogna ammettere che lo Stivale le ha riservato un’accoglienza calorosissima sin dal giorno in cui è atterrata a Torino per sottoporsi alle visite del caso e per sugellare l’accordo con la sua nuova squadra.

Sono tutti pazzi di lei, insomma. Sia i tifosi dal cuore bianconero che i numerosissimi follower che seguono, chi da più, chi da meno, le sue imprese sui vari canali social. Già, perché oltre ad essere una campionessa di successo, la bella Alisha è anche un’influencer a tutti gli effetti. Lo dicono i numeri, lo dice il modo in cui smuove interactions ogni volta che pubblica qualcosa su Instagram.

Se Federer snobba la stella bianconera

L’ex regina dell’Aston Villa – ha giocato nei Villans dal 2021 al 2024 – vanta, udite udite, 17 milioni di follower su Instagram e altri 10 su TikTok. Numeri da star, da celebrity.

Peccato solo che, a fronte di un così elevato numero di sostenitori, l’unico a non seguirla sia colui per il quale la Lehmann stravede. Parliamo di Roger Federer, l’ex tennista, svizzero come lei, che ha appeso la racchetta al chiodo due anni fa, dopo una carriera a dir poco straordinaria. “Non lo conosco personalmente ma è il mio idolo – ha detto Alisha nell’intervista alla Gazzetta dello Sport – il miglior atleta svizzero e uno dei migliori al mondo”.

C’è un però. “Sui social io lo seguo, lui no. E non abbiamo mai interagito”, ha poi osservato, delusa, la nuova bianconera. Ma chissà che Roger non possa leggere questa intervista e decidere, perché no, di farla felice una volta per tutte…