Sinner fatto fuori: annuncio drammatico

Sinner fatto fuori: ancora parole di accusa contro il numero uno del mondo dopo il caso doping. L’annuncio è clamoroso

Niente da fare, le polemiche proprio non si placano. Jannik Sinner rimane al centro delle attenzioni di tutti, soprattutto degli ex colleghi che non hanno preso bene la decisione dopo i fatti relativi al Clostebol.

Come sappiamo Sinner è stato trovato positivo per due volte e per una miliardesima parte ad una sostanza vietata agli atleti. Ha fatto chiarezza in tutto e per tutto e non è stato squalificato. Ha continuato – giustamente – a giocare, e ha anche vinto gli Us Open, il suo secondo Slam della stagione e della carriera. Sembrava, onestamente, che le polemiche si potessero placare. E invece così, di colpo, è arrivata un’altra legnata al tennista azzurro. Andiamo a vedere chi, questa volta, ha avuto da ridire.

Sinner fatto fuori, l’annuncio di Lindsay Davenport

Lindsay Davenport, ex numero uno WTA, è stata l’ultima ad attaccare l’altoatesino per quanto accaduto. “Sono sinceramente scioccata, come la maggior parte delle persone. Sembra che stiamo scoprendo solo ora quello che è accaduto dietro le quinte” , ha detto subito la Davenport in un’intervista esclusiva a SportKlub.

“Perché gli è stato permesso di giocare tutto l’anno? Non è giusto nei confronti degli altri giocatori, è ovvio che non tutti vengono trattati allo stesso modo. Il discorso vale soprattutto per i giocatori con una classifica inferiore. I soldi sembrano essere il fattore decisivo, perché hai maggiori possibilità di pagare i migliori avvocato e tutto ciò che serve“. Insomma, un attacco vero e proprio, fortissimo, della ex tennista che si aggiunge a diversi ex atleti che hanno detto la loro sotto questo aspetto e che hanno fatto capire, inoltre, che la pensano più o meno in questo modo. Ricordiamo, infine, che la Wada al momento non ha preso nessuna decisione nel merito ed ha ancora dei giorni – a differenza di quanto uscito fuori nel corso delle ultime ore – per poter presentare ricorso avverso contro la decisione. Speriamo che invece non si muova nulla, perché Jannik ha fatto chiarezza e si merita, senza dubbio, di rimanere tranquillo.