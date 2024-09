Scoppia la bomba all’Inter: Inzaghi perde un big

Scoppia la bomba all’Inter: hanno deciso di puntare forte sul giocatore di Simone Inzaghi che potrebbe perdere un big l’anno prossimo

Il calciomercato non si ferma mai, lo sappiamo: sempre in movimento, sempre a sputare fuori delle notizie importanti che riguardano, ovviamente, le migliori squadre. Sì, perché nonostante la sessione estiva si sia conclusa da pochi giorni – e da qualche parte in Europa il mercato è ancora aperto – le big pensano già al futuro. Non solo quello immediato (intendiamo gennaio), ma anche quello futuro, pensando al prossimo anno.

Sì, perché da adesso in poi i dirigenti preposti inizieranno a pensare a quei giocatori che potrebbero anche essere ceduti davanti a delle offerte importanti oppure quelli che vanno in scadenza e che in qualche modo devono essere rimpiazzati. E poi ci sono quei club che hanno intenzione di rimanere in alto per molto tempo e magari vincere qualcosa dopo esserci andati vicini nel corso delle ultime stagioni. Uno di questi è senza dubbio l’Arsenal di Arteta: i Gunners hanno accarezzato la possibilità di prendersi la Premier League a discapito del City ma poi, nel momento clou della stagione, hanno pagato dazio. E secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, i londinesi vorrebbero la prossima stagione fare mercato in Italia. Nel mirino ci sarebbe un big dell’Inter di Simone Inzaghi.

Scoppia la bomba all’Inter: l’Arsenal su Thuram

Arrivato a parametro zero, Marcus Thuram ha dimostrato lo scorso anno di essere un attaccante completo. E anche in questa stagione è partito alla grande, con quattro reti nelle prime tre giornate. E l’Arsenal lo vorrebbe prendere la prossima estate versando, si legge sul sito citato prima, una somma importante: l’Inter, si vocifera, si potrebbe “accontentare” di 80milioni di euro che a bilancio sarebbero iscritti tutti sotto la voce plusvalenza. Insomma, una situazione decisamente da seguire.

Ma perché Thuram? Perché Arteta non riuscirà quasi sicuramente a prendere Sesko. Quindi il francese in poche parole sarebbe il piano B del tecnico spagnolo, ex vice di Guardiola, che cerca di strappare lo scettro al suo maestro. Aggiungeremmo noi: e che piano B importante. Quindi occhio Inter, ti soffiano Thuram.