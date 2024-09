Sinner raddoppia: una sorpresa dopo l’altra

Jannik Sinner gioca un altro jolly e continua a stupire il mondo intero: stavolta proprio non ce l’aspettavamo.

Il suo primo pensiero, non appena rientrato in Italia, è stato quello di correre a casa. Da quella zia alla quale ha dedicato la vittoria agli Us Open e della quale ha parlato con gli occhi gonfi di lacrime. Una persona per lui importantissima, un faro, un punto di riferimento del quale non è ancora pronto, evidentemente, a fare a meno.

Dopo questo doveroso e imprescindibile pit-stop, Jannik Sinner partirà alla volta di Bologna. Sarà lì per sostenere i suoi compagni di Nazionale e per contribuire, seppur non in maniera fattiva, alla causa Coppa Davis. L’altoatesino, come certamente sapranno i bene informati, non giocherà. Non avrebbe avuto il tempo necessario, d’altra parte, per switchare, dopo l’incredibile cavalcata di cui si è reso protagonista in quel di New York. Vuole esserci lo stesso, però, motivo per il quale sarà in tribuna a fare il tifo per Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli, Andrea Vavassori e Matteo Arnaldi.

Avrà modo di rifiatare, finalmente, di staccare un po’ la spina dopo un periodo che definirlo tribolato non renderebbe, probabilmente, l’idea di quanto effettivamente sia stato travagliato. Tra positività al Clostebol e missione Us Open, avrà di certo le batterie scariche. E nulla, più dell’aria di casa, potrà farlo sentire meglio.

Sinner-Kalinskaya, oltre al bacio c’è di più

O forse no. Forse una “cosa” c’è. Anna Kalinskaya, la sua fidanzata, questo super potere ce l’ha. Sinner non avrebbe fatto ciò che ha fatto, del resto, se la tennista russa non fosse così preziosa.

Tanto si è parlato del bacio che i due ragazzi si sono scambiati in mondovisione per celebrare la vittoria dello Slam a stelle e strisce, non fosse altro perché nessuno si sarebbe aspettato un gesto del genere dal riservatissimo Jannik. Ma ha addirittura fatto di più, il numero 1 del mondo, nelle scorse ore. Ha raddoppiato, fatto il bis, rilasciando al Corriere della Sera una dichiarazione del tutto inaspettata. Una frase che ha il profumo della dichiarazione d’amore.

“Io mi impegno per alzare coppe importanti come quella dell’Open Usa – ha osservato quando il giornalista si è soffermato su quel tenero bacio – Ma è anche importante circondarsi di persone che ti accettano per quello che sei, e che ti vogliono bene“. Di persone speciali. Proprio come la sua dolcissima – e bellissima – Anna.