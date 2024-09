Sinner ha vissuto un dramma: parole da brividi

Sinner ha vissuto un dramma: dopo la vittoria mai in discussione agli Us Open il tennista azzurro si è raccontato così

La vittoria degli Us Open, almeno nella finale contro Fritz, non è mai stata in discussione. Jannik Sinner, il campione gentiluomo così come è stato ribattezzato per quella gentilezza non così comune tra gli sportivi, ha vinto con merito conquistando il secondo Slam della stagione. Il secondo anche nella sua carriera che si preannuncia ricca di eventi del genere.

E si è messo alle spalle le critiche e tutto quello che era successo dopo i fatti che lo hanno visto positivo, per una miliardesima parte, al Clostebol. Polemiche su polemiche, successive anche alla rinuncia dell’Olimpiade. Nessuno però in quel momento sapeva cosa stesse passando Jannik. Ed è stato lo stesso atleta in conferenza stampa, alla fine del torneo americano, a spiegare quello che ha vissuto. Parole che hanno colpito davvero tutti.

Sinner ha vissuto un dramma, le sue parole

“È difficile descrivere tutto. Il mio team e le persone a me vicine sanno cosa ho passato negli ultimi mesi. Non parliamo solo della settimana che ha preceduto questo torneo, ma una situazione durata mesi. Cerco sempre di chiudermi con le persone e di capire cosa è successo per poi provare – in un certo modo – ad accettarlo. Ovviamente è stato molto difficile godermi certi momenti. Anche il modo in cui mi comportavo o come entravo in campo in alcuni tornei non era più lo stesso di prima”.

E poi ha continuato: “Chi mi conosce meglio si è accorto che qualcosa non andava. Ma durante questo torneo, pian piano, ho ricominciato a sentirmi un po’ come la vera persona che sono. A prescindere dal risultato, questo torneo mi ha sicuramente aiutato. Ora è bello avere un po’ di tempo libero, un po’ di riposo, e poi ricominciare di nuovo per la stagione in Cina. Reazioni degli altri tennisti? Non lo so, devi chiedere a loro. In generale la reazione degli altri giocatori è stata abbastanza positiva, anche quando è uscita la notizia. Ci sono state opinioni differenti, ma accade non solo nel tennis. Non puoi fare nulla a riguardo. Questo è il motivo per cui ci sono persone più vicine a te che sanno cosa sta succedendo. Posso parlare solo per me stesso e per il mio team. Siamo tutti orgogliosi di questo risultato”. E anche noi siamo orgogliosi di te, Jannik.