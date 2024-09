Gratta e vinci, promessa mantenuta: nella buona sorte di sicuro

La dea bendata ha voluto metterli alla prova e scoprire se fossero stati del tutto sinceri: un Gratta e vinci per testarli.

“Prometto di esserti fedele sempre, nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Sono queste le esatte parole che i novelli sposi rivolgono l’uno all’altro al culmine del rito religioso, proprio un attimo prima di essere proclamati marito e moglie a tutti gli effetti.

Non tutti, ahinoi, riescono, nel tempo, a tenere fede a tale promessa. Molte unioni finiscono in malo modo e prima del tempo, ma questo non è, fortunatamente, il caso della coppia della quale stiamo per parlarvi. Loro sono più uniti che mai e non potrebbe essere altrimenti. Non solo perché sono convolati a nozze pochi giorni fa, ma perché il destino ha deciso di metterli alla prova immediatamente e di testare fino a che punto fossero stati sinceri, al momento di pronunciare le loro promesse.

Qualche giorno dopo il rito e i festeggiamenti, i neo marito e moglie, residenti nello Stato americano dell’Illinois, hanno deciso di recarsi a nord-ovest di Chicago. Hanno fatto tappa, più precisamente, al 382 di Northwest Highway, a Cary, al Volume Liquors. Lì, tra una cosa e l’altra, hanno ben pensato di investire qualche dollaro nell’acquisto di qualche Gratta e vinci. Non è dato sapere se lo facciano abitualmente, ma quel che è certo è che in quel momento hanno fatto la scelta migliore di tutti i tempi.

Gratta e vinci, coincidenza spaziale: una data da ricordare

Ne hanno comprati 4, per la precisione, uno dei quali era un tagliando della serie Titanium Black 7s. Se i precedenti non hanno fruttato loro un granché, questo grattino da 30 dollari ha letteralmente sconvolto i due piccioncini.

Lo hanno grattato per ultimo, e meno male, perché la sorpresa è stata enorme: lì dentro c’erano ben 3 milioni di dollari, una somma pazzesca che è capitata nel momento migliore, al principio della loro vita insieme. C’è di più. Vi sorprenderà, infatti, il motivo per il quale hanno deciso di comprare, tra tanti, proprio questo Gratta e vinci.

“Il gioco si chiamava Titanium 7s – ha raccontato l’uomo ai funzionari della Lotteria – e non ci crederai, ma io sono nato il 7-7-77!”. Fino a questo momento, insomma, hanno onorato le loro promesse: nella buona sorte si rispetteranno di sicuro. E speriamo solo che, contrariamente a come spesso accade, tutto non finisca in una bolla di sapone.