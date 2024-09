Scommesse truccate, nuovo scandalo: squalifiche a vita

Scommesse truccate, ecco le sentenza

Sul sito citato prima si legge testualmente: “Son Jun-ho , sudcoreano in forza allo Shandong Taishan fino a luglio 2023, è stato accusato di aver partecipato a partite truccate e di aver accettato somme di denaro – come riporta l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Nell’occhio del ciclone anche Jin Jingdao , figlio di un dirigente del calcio cinese e nella stessa squadra di Son Jun-ho. Ulteriori indagini sulla corruzione hanno prodotto la rimozione dai propri incarichi di dieci alti funzionari della federazione. L’ex vicepresidente Li Yuyi è stato condannato dal tribunale cinese a undici anni di carcere per aver ricevuto tangenti”.