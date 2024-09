Colpo di scena Milan, bomber clamoroso: affare da 75 milioni

Colpo di scena Milan: uno degli attaccanti accostati ai rossoneri si potrebbe complicare. Ecco la situazione che si è creata

Dopo l’addio di Giroud in Milan in avanti è rimasto orfano di un giocatore clamoroso, uno di quelli che vedono la porta in maniera importante. Sono arrivati Morata e Abraham, è vero: ma il primo si è subito fermato e potrebbe rientrare per il derby, l’inglese della Roma, invece, è atterrato a Milanello in prestito con diritto di riscatto. Praticamente il futuro verrà deciso alla fine dell’anno in base a quelle che saranno le prestazioni.

Nel corso dell’estate che ormai è agli sgoccioli sono stati davvero tanti i nomi accostati ai rossoneri di Fonseca per la prima linea: uno di questi è Sesko del Lipsia. Attaccante moderno, forte fisicamente, che segna con regolarità e che, soprattutto, ha ancora molti margini di miglioramento. Alla fine è rimasto in Germania, con un contratto fino al 2029 e con un accordo tra le parti che, secondo fonti tedesche, prevede questo: qualora dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa nessuno si opporrebbe alla sua cessione.

Clausola per Sesko, il colpo del Milan si complica

E sempre secondo le fonti tedesche che vengono citate dal sito PianetaMilan, nell’accordo fatto tra le parti sarebbe stata inserita una clausola rescissoria di 75milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una cifra sicuramente importante che sfora, e anche di molto, quelle che sono le possibilità rossonere.

Insomma, in poche parole e a queste condizioni l’affare si complica e anche in maniera decisiva. La cosa “positiva” è che non c’è, al momento, nessuna ufficialità sulla clausola rescissoria. Ma qualora questa venisse confermata allora sì, per il Milan la strada si farebbe davvero in salita e con poche possibilità di arrivare a Sesko. Vedremo nei prossimi mesi quali saranno gli sviluppi: magari Morata segnerà caterve di gol e sarà seguito anche da Abraham non ci sarà bisogno di nessun investimento l’anno prossimo. Che poi è quello che sperano i tifosi in primis, e Fonseca ovviamente anche. Che è già nel mirino della critica dopo un avvio di stagione deludente.