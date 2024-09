Ungheria-Bosnia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Ungheria-Bosnia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

I risultati della prima giornata non hanno fatto altro che confermare che Ungheria e Bosnia dovranno lottare per la sopravvivenza, e cioè per evitare la retrocessione in Lega B. Il divario dalle altre due selezioni sorteggiate in questo girone, Germania e Olanda, è apparso netto: i magiari sono stati travolti 5-0 dai tedeschi ed anche i balcanici, pur dando filo da torcere agli Oranje di Ronald Koeman, hanno finito per incassare 5 gol (ad Eindhoven, nel “tempio” del PSV, è terminata 5-2 per i padroni di casa, che hanno poi dilagato nel finale).

Diventa fondamentale, a questo punto, cercare di aggiudicarsi lo scontro diretto: chi arriverà ultimo, infatti, si ritroverà in Lega B, mentre la terza classificata avrà l’opportunità di giocare lo spareggio con una delle seconde del “piano di sotto”. L’Ungheria, che farà in modo di sfruttare il fattore campo, vuole reagire dopo la batosta di Dusseldorf, la terza sconfitta nelle ultime 4 partite considerando anche quelle rimediate nel girone degli Europei, in cui i magiari sono riusciti a battere solo la Scozia (ma non è bastato per qualificarsi). La Bosnia, invece, perde ininterrottamente da sette partite comprese le amichevoli e l’ultimo successo risale ad ottobre 2023, quando Dzeko e compagni domarono il modesto Liechtenstein.

Come vedere Ungheria-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ungheria e Bosnia è in programma martedì alle 20:45 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’Ungheria, spinta dal proprio pubblico, dovrebbe tornare a vincere contro un avversario alla portata. Si può dare fiducia ai magiari.

Le probabili formazioni di Ungheria-Bosnia

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Balogh, Orban, M. Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

BOSNIA (5-3-2): Vasilj; Gazibegovic, Mujakic, Katic, Bicakcic, Dedic; Gigovic, Krunic, Tahirovic; Demirovic, Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1