Olanda-Germania, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Olanda-Germania è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Non poteva iniziare meglio la Nations League di Olanda e Germania, le due grandi favorite per il primo posto nel gruppo 3 di Lega A. Entrambe all’esordio hanno travolto rispettivamente Bosnia (5-2) e Ungheria (5-0), realizzando 10 gol complessivi. Ed ora sono pronte a sfidarsi in un affascinante scontro diretto in cui un’eventuale vittoria equivarrebbe ad una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

L’Olanda, sulla falsariga di quanto avvenuto durante gli ultimi Europei, ha dimostrato di non avere problemi a trovare la via del gol. La partita con la Bosnia, ad ogni modo, è rimasta in bilico fino a pochi minuti dalla fine, coi gol di Weghorst e Xavi Simons che all’88’ e al 92′ hanno definitivamente scoraggiato qualsiasi tentativo di rimonta dei balcanici, che a metà ripresa avevano dimezzato lo svantaggio con il loro cannoniere Dzeko.

Più netta, invece, la vittoria dei tedeschi. A Dusseldorf la Mannschaft di Julian Nagelsmann è stata un vero e proprio rullo compressore, dominando dall’inizio alla fine e tenendo costantemente i magiari (già battuti ad Euro 2024) in apnea. Sono finiti nel tabellino dei marcatori tutti i giocatori-simbolo del nuovo corso, da Musiala a Wirtz, a conferma che nonostante l’addio dei senatori (Muller, Neuer, Kroos dopo l’Europeo hanno salutato la nazionale) il ricambio generazionale procede alla grande.

Il ct olandese Ronald Koeman anche contro la Germania darà fiducia all’ex bolognese Zirkzee in attacco dopo che l’attuale centravanti del Manchester United ha realizzato il suo primo gol con la nazionale maggiore. Nella Germania invece rivedremo il trio Musiala-Havertz-Wirtz a supporto dell’unica punta Fullkrug.

Come vedere Olanda-Germania in diretta tv e in streaming

Olanda-Germania è in programma martedì alle 20:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Negli ultimi precedenti tra queste due nazionali i gol non sono mai mancati ed anche questa partita non dovrebbe fare eccezione, visto che in entrambi gli attacchi il talento non manca. Almeno tre le reti complessive nella notte di Amsterdam.

Le probabili formazioni di Olanda-Germania

OLANDA (4-3-2-1): Verbruggen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Aké; Schouten, Gravenberch, Reijnders; Xavi Simons, Gakpo; Zirkzee.

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Mittelstadt; Andrich, Pavlovic; Musiala, Havertz, Wirtz; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2