Inghilterra-Finlandia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Inghilterra-Finlandia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Se l’obiettivo di Lee Carsley, commissario tecnico ad interim dell’Inghilterra, è ottenere la fiducia della FA, la strada imboccata sembra essere quella giusta. La selezione dei Tre Leoni nell’esordio nella Nations League 2024-25 contro l’Irlanda ha convinto (2-0) nonostante l’assenza di alcuni titolarissimi (uno su tutti l’infortunato Bellingham) dimostrando di aver forse definitivamente archiviato la gestione Southgate.

Una delle principali critiche rivolte all’ex ct, infatti, era la mancanza di coraggio: una volta trovato il vantaggio la sua Inghilterra tendeva a rintanarsi nella propria metà campo, concedendo metri agli avversari (anche tecnicamente inferiori). Insomma, un atteggiamento fin troppo rinunciatario ed attendista per una nazionale che abbonda di talento in tutti i reparti. A Dublino gli uomini di Carsley hanno sbloccato il match dopo soli 11 minuti con il centrocampista Rice ed il raddoppio è arrivato al minuto 26 con Grealish: nella ripresa gli inglesi hanno abbassato un po’ i giri del motore restando però sempre in controllo. Inghilterra che dunque ha messo subito le cose in chiaro nel gruppo 2 di Lega B, rimanendo a punteggio pieno insieme alla Grecia.

A Wembley, adesso, dovrebbe arrivatre un altro successo, che consentirebbe a Kane e compagni di ipotecare il primo posto e quindi la promozione in Lega A. La Finlandia vista contro la Grecia sabato scorso nel Pireo non può fare alcuna paura. La selezione di Markku Kanerva è crollata 3-0 in terra ellenica, iniziando nel modo peggiore quest’avventura e dimostrando di non aver risolto i problemi in fase di non possesso palla.

Come vedere Inghilterra-Finlandia in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Finlandia è in programma martedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.43 su Goldbet, Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Multigol Casa 2-4” invece è quotato a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

In Irlanda abbiamo ammirato un’altra Inghilterra rispetto a quella dell’Europeo, più propositiva e aggressiva. A Wembley ipotizziamo dunque un successo ampio da parte della selezione di Carsley, che dovrebbe realizzare dai 2 ai 4 gol contro una difesa che nelle ultime tre partite non ha mai incassato meno di tre reti.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Finlandia

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Guéhi, Maguire, Colwill; Mainoo, Rice, Grealish; Saka, Kane, Gordon.

FINLANDIA (4-2-3-1): Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen; Peltola, Nissila; Lod, Kamara, Antman; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0