I pronostici di martedì 10 settembre: Nations League e qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di martedì 10 settembre, si chiude la seconda giornata dei gironi di Nations League, ci sono anche le qualificazioni ai Mondiali.

Ultimo giorno in compagnia delle nazionali: dal prossimo weekend ripartono tutti i principali campionati d’Europa, ma nel frattempo il palinsesto è bello ricco. Non c’è solo la Nations League, in Asia e Sudamerica si giocano anche delle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. La nuova Inghilterra targata Lee Carsley è stata molto convincente all’esordio e dovrebbe battere senza difficoltà la Finlandia.

Il match clou è la sfida spettacolare tra Olanda e Germania, nazionali che per tradizione hanno una spiccata vocazione offensiva: i gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

L’altra partita più attesa si gioca un Sudamerica tra Colombia e Argentina: almeno un gol per squadra probabile anche qui. In Asia il Giappone dopo la goleada alla Cina non dovrebbe avere problemi nella trasferta in Bahrain: segno “2” in cassaforte.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inghilterra vincente e almeno tre gol complessivi in Inghilterra-Finlandia, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Giappone (in Bahrain-Giappone, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

(in Bahrain-Giappone, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00) Ungheria (in Ungheria-Bosnia, Nations League, ore 20:45)

(in Ungheria-Bosnia, Nations League, ore 20:45) Ecuador (in Ecuador-Perù, Qualificazioni ai Mondiali, ore 23:00)

(in Ecuador-Perù, Qualificazioni ai Mondiali, ore 23:00) Brasile (in Paraguay-Brasile, Nations League, ore 02:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Olanda-Germania , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Inghilterra-Finlandia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Olanda-Germania , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Repubblica Ceca-Ucraina , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Colombia-Argentina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 22:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 5.02 GOLDBET ; 5.05 SNAI; 5.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Colombia-Argentina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 22:30