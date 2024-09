Repubblica Ceca-Ucraina, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Repubblica Ceca-Ucraina è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Repubblica Ceca è ancora nel tunnel in cui si era ficcata durante gli Europei e contro la Georgia, all’esordio in Nations League, ha rimediato un umiliante 4-1 che complica sin da subito la corsa al primo posto nel gruppo 1 di Lega B. Una notte davvero da dimenticare per gli uomini di Ivan Hasek, costantamente in balia dei caucasici, che non erano riusciti a battere neppure agli ultimi Europei (l’incontro terminò in pareggio, 1-1).

Subentrato a Jaroslav Silhavy poco prima dell’Europeo, Hasek non ha dato quella scossa che serviva e dopo le prime 4 partite è ancora a secco di vittorie: il bilancio, da quando è in carica, è di 3 sconfitte e un pareggio.

Non è partita con il piede giusto neppure l’Ucraina, altra grande delusione della prima giornata di Nations League. La selezione guidata da Serhiy Rebrov sabato si è fatta sopraffare dall’Albania (1-2), che ha avuto la meglio in rimonta grazie ai gol di Ismajli e Asani. A poco è servita la rete iniziale di Konoplya ed il ko di Praga – i gialloblù sono costretti a giocare in campo neutro per i ben noti motivi geopolitici – rappresenta un passo indietro rispetto a quanto l’Ucraina aveva fatto vedere nello sfortunato Europeo tedesco, manifestazione in cui non bastarono 4 punti per superare la fase a gironi per via della peggiore differenza reti rispetto alle altre.

Come vedere Repubblica Ceca-Ucraina in diretta tv e in streaming

Repubblica Ceca-Ucraina è in programma martedì alle 20:45 alla Fortuna Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’Ucraina non ha entusiasmato all’esordio ma potrebbe approfittare di una Repubblica Ceca che anche contro la Georgia si è dimostrata parecchio vulnerabile in fase di non possesso palla. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Ucraina

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Kovar; Zima, Krejci, Vitik; Coufal, Soucek, Kalvach, Zeleny; Provod, Schick, Hlozek.

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Sudakov, Zinchenko, Shaparenko; Tsygankov, Yaremchuk, Kabaev.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2