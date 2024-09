Sinner stupisce ancora: strappo alla regola inaspettato

Il campione degli Us Open ha fatto qualcosa di totalmente inaspettato: lo strappo alla regola di Jannik Sinner fa discutere tutti.

Certo che ne è trascorso di tempo da quando i detrattori sparavano a zero su Jannik Sinner, dicendosi certi del fatto che non sarebbe riuscito mai e poi mai a sfondare, benché avesse talento. Lo reputavano privo di carattere e di personalità. E incapace, in quanto tale, di andare al di là di qualche risultato mediocre.

Li ha smentiti tutti, invece. Dal primo all’ultimo. Ha dimostrato non solo di saper reggere la tensione nei momenti clou, ma anche di essere perfettamente in grado di tenere a bada perfino gli avversari più ostici. Di avere una forza mentale pazzesca, ma anche una determinazione mai vista. Ha tutte le peculiarità proprie di un campione degno di questo nome, insomma, motivo per il quale non deve più dimostrare niente a nessuno. Men che meno ora che ha vinto anche il suo secondo Slam.

Un titolo che è arrivato nel momento più buio, quando la sua integrità morale è stata messa in discussione per via della positività al Clostebol, che si è poi rivelata essere del tutto involontaria. La risposta di Sinner alla tempesta che si è abbattuta su di lui è stata semplicemente ammirevole: ha replicato alle accuse con i fatti, dimostrando a tutti di essere un tennista eccezionale che non ha certo bisogno di ricorrere a certi mezzucci, per brillare in mezzo al circuito.

Sinner fa un’eccezione: per lei questo e altro

E non è tutto. Al culmine dello Slam a stelle e strisce, nel momento più bello, Sinner ha fatto anche uno strappo alla regola del tutto inaspettato. Già, perché mai e poi mai avremmo immaginato di vederlo fare qualcosa del genere.

Se fino a qualche tempo fa si comportava con i paparazzi come un elefante in mezzo a un negozio di cristalli, adesso è decisamente più sciolto. Lo dimostra il fatto che, arrampicatosi in tribuna per far festa insieme al resto del team, si sia lasciato andare ad un gesto del tutto inconsueto per un personaggio riservato come lui.

Nel box c’era anche la fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya. E tutto ci saremmo aspettati di vedere, nel momento in cui è arrivato il suo “turno”, meno che un tenero bacio fra i due. Nulla di plateale o di eccessivo: semplicemente, un gesto dolcissimo. Inaspettato perché la fiamma precedente, Maria Braccini, non s’era mai vista nel suo box e neppure sugli spalti. Il che dimostra che Jannik ha corretto il tiro