Sinner-Medvedev dramma totale: “È stata orribile”

Sinner-Medvedev, dramma totale. Dopo la vittoria dell’italiano le parole del rivale non lasciano spazio ai commenti. La situazione

Jannik Sinner è entrato nella storia agli Us Open essendo uno dei pochi ad arrivare almeno ai quarti di finale in tutti gli Slam della stagione. Solamente in 8, nella storia di questo sport, ci sono riusciti: e tra questi c’è anche il nostro azzurro.

Ai quarti, poi, Jannik è riuscito ad avere la meglio si Danil Medvedev. Una prestazione sontuosa quella del numero uno al mondo, che ha distrutto il collega e rivale in quattro set. Ha perso solamente il secondo – 6-1 – ma poi ha rimesso tutto a posto con un tennis bellissimo e spietato. Jannik ha costruito la vittoria riuscendo a variare molto il suo gioco dentro il match, e questo non ha permesso da Medvedev di prendere le misure giuste. Quando ci riusciva, Sinner cambiava ancora. Insomma, non c’è stata davvero partita nella maggior parte della contesa. E a spiegare quello che gli è successo è stato proprio Medvedev.

Sinner-Medvedev, le parole

“È una sconfitta piuttosto dura, non sono contento di come ho giocato, ci sono stati momenti belli e meno belli. È una sensazione difficile quando esci da un match del genere, è strano vedere come sono riuscito ad adattarmi nel secondo set e poi di nuovo in difficoltà, ero davvero teso. Quando mancava qualcosa non riuscivo a correggere perché non sapevo cosa mancava. Alla fine dei game era tutto molto complicato e devo dire che non mi sento bene, non sono affatto contento di questo risultato ma è il tennis. Ho perso e quindi torno a casa. Tanti errori oggi? Sono cose che succedono nel tennis e non sappiamo il motivo. Jannik sta giocando bene e conosciamo il suo tipo di palla, ma non ho una risposta su ciò che è accaduto.

E poi: “Il primo set è stato orribile, anche più del terzo – ha detto ancora – nel secondo set le cose sembravano andare meglio poi lui ha risolto i suoi problemi e le cose gli sono andate bene. Per me non è stata la mia migliore giornata ma neanche lui ha giocato bene, gli è mancato qualcosa ma ha vinto”.