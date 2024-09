Serie C, pronostici 7 settembre: bomba a quota 29

I pronostici di sabato 7 settembre sulle partite del campionato di Serie C in programma nella serata. Ecco quello che potrebbe succedere

Se in Europa i massimi campionati sono fermi per via delle nazionali, in Italia le partite ci sono e anche belle interessanti, visto che parliamo della terza serie, il campionato di Serie C, che scende in campo per la giornata numero tre.

Sono sette le partite in programma del raggruppamento A, tre invece per il B, quello del centro Italia, cinque invece per il Girone C, che se è anche quello del Sud vede protagonista la Juve Next Gen. Sì, perché negli altri due ci sono Atalanta e Milan Futuro, quindi non era possibile giocare contro. Ma, detto questo, andiamo a vedere insieme quelli che potrebbero essere i risultati di questo sabato.

Partiamo, comunque, dal Girone A: l’Atalanta – che una l’ha vinta e una l’ha persa in questo inizio di stagione – contro il Trento in casa dovrebbe almeno non perdere. Quindi occhio in questo caso alla doppia chanche, che sicuramente ha anche una bella quota. Favorito anche il Vicenza di Vecchi, una delle squadre candidate alla vittoria finale, sul campo dell’Albinoleffe. Ci sta la vittoria esterna, anche se pure in questo caso andremmo con la doppia.

I pronostici sulle altre partite

Si giocano tutte alle 20:45 di oggi le tre gare in programma del Girone B: E in questo caso decidiamo di sceglierne solamente una, quella tra Rimini e Pescara: il derby dell’Adriatico è quello che regalerà almeno un gol ad entrambe le formazioni. Con Cinquegrano da un lato e Vergani dall’altro – che dovrebbero essere i due titolari nei rispettivi attacchi – che potrebbero senza dubbio riuscire a trovare la via della rete.

Chiudiamo il giro con il Girone C: contro la Juventus il Catania di Mimmo Toscano – che l’anno scorso ha vinto proprio il campionato di C con il Cesena – è favorito. Questa sfida, oltre alla vittoria esterna (in rosa ci sono anche Sturaro e Roberto Inglese tra i siciliani), questo match potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Contro il Trapani anche il Crotone dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti. Mentre tra Messina e Taranto ci potrebbe essere almeno un gol a testa.

Comparazione quota totale (vincenti + over 2,5 + gol): 29.47 GOLDBET ; 28.60 SNAI; 29.47 LOTTOMATICA

Vincenti

Catania in Juventus Next Gen-Catania (sabato ore 18:30)



in Juventus Next Gen-Catania (sabato ore 18:30) Crotone in Crotone-Trapani (sabato ore 20:45)

in Crotone-Trapani (sabato ore 20:45) Vicenza in Albinoleffe-Vicenza (sabato ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rimini-Pescara (sabato ore 18:30)

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Messina-Taranto (sabato ore 20:45)