UFFICIALE colpo Ferrari: tifosi in festa

Ufficiale, colpo Ferrari: la scuderia di Maranello aggiunge un altro tassello alla squadra. C’è l’annuncio dell’azienda Rossa

Dopo la gara vinta a Monza, che ovviamente dà entusiasmo a tutti e che ovviamente deve essere seguita da altre affermazioni importanti in questo finale di stagione – rimane vivo il sogno del mondiale costruttori – la Ferrari sta iniziando anche a pensare alla prossima stagione.

Un’annata importante, eccitante forse è il termine più adatto, visto che alla guida della monoposto insieme a Leclerc ci sarà il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che, quasi sicuramente, chiuderà a Maranello la sua straordinaria carriera. L’età avanza per tutti, anche per il campionissimo inglese che non vede l’ora di lasciare la Mercedes per unirsi a quella squadra che fa sempre un certo effetto su tutti. E su questo ci possono essere davvero poche discussioni. Detto questo, e tornando al tema principale, la Ferrari come spiegato ha iniziato a programmare il futuro. E sono anche arrivate le prime nomine.

Ufficiale Ferrari: è Serra il nuovo DT

Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Ferrari ha annunciato che Loic Serra sarà il nuovo direttore tecnico del telaio a partire dal primo giorno del prossimo mese di ottobre. Quindi meno di un mese per essere operativo. Ingegnere francese, 54 anni, entrerà a far parte della squadra per coprire un ruolo cruciale.

“Nel suo nuovo incarico, Serra sarà responsabile di diversi dipartimenti chiave, tra cui: Chassis Project Engineering, guidato da Fabio Montecchi, Vehicle Performance, sotto la direzione di Marco Adurno, Aerodinamica, gestita da Diego Tondi, Track Engineering, diretto da Matteo Togninalli, Operazioni del Telaio, capitanate da Diego Ioverno, che continuerà anche a svolgere il ruolo di Direttore Sportivo” si legge su f1-news.eu. “Parallelamente, Enrico Gualtieri continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico della Power Unit, riportando anch’egli direttamente a Vasseur”. Insomma, non si tratta di una rivoluzione vera e propria ma poco ci manca. Una Ferrari che vuole fare le cose in grande e che vuole tornare a vincere o, anche, competere fino alla fine per il mondiale. E già questo sarebbe un vero e proprio punto importante.