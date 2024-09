I pronostici di sabato 7 settembre: ancora Nations League

I pronostici di sabato 7 settembre, ancora protagonista la Nations League con altre nove partite di League A, B, C e D.

Smaltita la delusione per gli Europei in casa in cui è stata eliminata dalla Spagna non senza polemiche per un calcio di rigore non concesso dall’arbitro Taylor su un evidente fallo di mano di Cucurella, la Germania prova a ripartire dalla Nations League per centrare un successo che manca ormai da troppo tempo. Contro l’Ungheria, superata in scioltezza proprio a Euro 2024, i tedeschi dovrebbero partire col piede giusto.

Vittoria ampiamente alla portata anche per l’Olanda, che se la vedrà con la Bosnia Erzegovina reduce da sei sconfitte consecutive. Nella League B la Georgia, grande sorpresa degli scorsi Europei, proverà a mettere in difficoltà la Repubblica Ceca con le ripartenze targate Kvaratskhelia-Mikautadze: probabile almeno un gol per squadra.

I pronostici sulle altre partite

L’Inghilterra dopo un’altra finale persa agli Europei, la seconda consecutiva dopo quella con l’Italia, proverà a risalire nella League A della Nations League: l’inizio con l’Irlanda appare abbordabile per la selezione affidata momentaneamente a Lee Carsley.

Padroni di casa favoriti in Grecia-Finlandia, mentre l’Ucraina a Praga contro l’Albania pur senza l’infortunato Dovbyk in attacco ha le carte in regola per avere ragione dell’Albania.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inghilterra vincente e almeno due gol complessivi in Irlanda-Inghilterra, Nations League, ore 16:00

Vincenti

Germania (in Germania-Ungheria, Nations League, ore 20:45)

(in Germania-Ungheria, Nations League, ore 20:45) Olanda (in Olanda-Bosnia, Nations League, ore 20:45)

(in Olanda-Bosnia, Nations League, ore 20:45) Ucraina (in Ucraina-Albania, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Irlanda-Inghilterra , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Olanda-Bosnia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Germania-Ungheria, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Georgia-Repubblica Ceca , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Grecia-Finlandia, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Grecia-Finlandia, Nations League, ore 20:45