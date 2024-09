Pegula-Sabalenka, finale femminile US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostico

Pegula-Sabalenka è la finale del singolare femminile dello US Open 2024: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

La finale femminile dello US Open ’24 sarà dunque una rivincita della sfida che è andata in scena lo scorso 19 agosto nel Wta 1000 di Cincinnati tra la statunitense Jessica Pegula e la bielorussa Aryna Sabalenka. In Ohio, poche settimane fa, ad imporsi fu la nativa di Minsk, che archiviò la pratica in due set (6-3 7-5), concedendo qualcosa solamente nel secondo parziale.

Nella Grande Mela assisteremo invece all’ottavo scontro tra le due tenniste che frequentano ormai da tempo la top10: la Sabalenka, numero due al mondo, è in vantaggio 5-2, anche se le uniche vittorie dell’americana (sesta nel ranking Wta) però sono arrivate entrambe sul cemento. Non è esagerato sostenere che la Pegula stia vivendo l’estate più entusiasmante della sua carriera: dopo aver trionfato nel Wta 1000 di Toronto, ha sfiorato anche la vittoria a Cincinnati ed a New York, escludendo la semifinale con la ceca Muchova, non ha perso neanche un set. Non è filato tutto liscio invece due notti fa: per raggiungere la sua prima finale Slam, la tennista originaria di Buffalo ha dovuto completare una rimonta clamorosa, avendo perso il primo set 6-1 e rischiato di andare sotto di un break nel secondo. Poi, però, la maggiore solidità (fisica, mentale) ha fatto la differenza ed anche la Muchova ha finito per arrendersi.

La Sabalenka ci riprova

Undici vittorie di fila invece per la Sabalenka, che da Cincinnati non si è più fermata. La bielorussia ha spazzato via in due set anche Emma Navarro, costretta ad arrendersi 2-0 in semifinale (6-3 7-6).

Sabalenka mette nel mirino quello che sarebbe il suo terzo Major in carriera dopo i due Australian Open vinti consecutivamente (2023, 2024). Brucia ancora la sconfitta patita lo scorso anno a New York contro l’americana Gauff: il fattore ambientale potrebbe essere determinante anche quest’anno, dal momento che dall’altra parte della rete c’è un’altra giocatrice statunitense che avrà quasi tutto il supporto del pubblico.

Come vedere Pegula-Sabalenka diretta tv e in streaming