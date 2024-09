Croazia-Polonia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Croazia-Polonia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Croazia giovedì scorso ha dato vita ad una partita frizzante ed equilibrata con il Portogallo ma da Lisbona ha fatto ritorno con una sconfitta (2-1) che obbliga gli uomini di Zlatko Dalic a voltare subito pagina nella sfida con la Polonia, in programma ad Osijek.

In classifica, infatti, lusitani e polacchi sono a punteggio pieno, mentre Scozia e Croazia sono ancora ferme a quota zero. È importante ricordare, tuttavia, che il regolamento della Nations League a partire da quest’edizione ha subito delle significative variazioni: il secondo posto non è più inutile ma vale un pass per i quarti di finale, arrivando terzi invece bisognerà disputare uno spareggio con una delle seconde classificate nei gironi di Lega B per evitare la retrocessione.

All’Opus Arena, dunque, ci sono in palio punti pesanti. Lo sa bene anche la Polonia, che in settimana è andata a vincere in un posto dove solitamente anche le big fanno molta fatica, la “cattedrale” del calcio scozzese di Hampden Park. Nella notte di Glasgow è successo praticamente di tutto, con la selezione di Michal Probierz che, dopo essersi fatta rimontare due gol dai britannici, l’ha spuntata in pieno recupero grazie ad un rigore procurato e trasformato dal romanista Zalewski (2-3). Dallo scorso marzo Lewandowski e compagni non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata (comprese le tre amichevoli).

Come vedere Croazia-Polonia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Croazia e Polonia è in programma domenica alle 20:45 all’Opus Arena di Osijek, in Croazia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Croazia è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Croazia e il suo ct Dalic sono alle prese con una difficile “ricostruzione” ma a Lisbona i veterani (uno su tutti Modric) hanno dimostrato di poter fare ancora la differenza. Leggera preferenza per la selezione a scacchi bianchi e rossi in una gara che dovrebbe regalare almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Croazia-Polonia

CROAZIA (3-5-1-1): Livakovic; Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Jakic, Pasalic, Kovacic, Baturina, Sosa; Modric; Kramaric.

POLONIA (3-5-2): Bulka; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Zielinski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1