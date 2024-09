Portogallo-Scozia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Portogallo-Scozia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nella notte in cui l’eterno Cristiano Ronaldo ha vergato un’altra pagina di storia, realizzando il gol numero 900 in carriera, il Portogallo ha portato a casa una vittoria preziosissima, piegando 2-1 la Croazia di Modric a Lisbona nella prima giornata della fase a gironi di Nations League. Match che si è rivelato più equilibrato del previsto: i croati, nonostante fossero sotto di 2 gol, hanno continuato ad attaccare e nella ripresa hanno avuto diverse occasioni per pareggiare ed uscire dal Da Luz con un punto d’oro.

Nel complesso è stata positiva la prestazione di CR7 e compagni dopo un Europeo fatto di luci ed ombre. In Germania l’avventura del Portogallo si è interrotta ai quarti di finale con la Francia ai rigori, ma la rappresentativa allenata da Roberto Martinez ha chiuso senza segnare neppure un gol le ultime tre partite, tra fase a gironi e quella ad eliminazione diretta, palesando qualche incertezza in fase realizzativa. Portogallo che adesso tenterà di ipotecare il primo posto nel gruppo 1 di Lega A sfruttando ancora il fattore casalingo. A Lisbona arriva la Scozia, già quasi spalle al muro dopo il k.o. interno con la Polonia, corsara ad Hampden Park.

La Tartan Army era riuscita a rimontare 2 gol con i due nuovi giocatori del Napoli McTominay e Gilmour ma in pieno recupero ha incassato il gol del definitivo 2-3, realizzato dal romanista Zalewski su rigore. Prosegue, dunque, il momento negativo della selezione di Steve Clarke, incapace di vincere un match ufficiale da un anno esatto. Il commissario tecnico scozzese nella capitale lusitana dovrebbe schierare una formazione molto simile a quella che ha affrontato la Scozia, Martinez invece rimescolerà sicuramente qualche carta.

Come vedere Portogallo-Scozia in diretta tv e in streaming

Portogallo-Scozia è in programma domenica alle 20:45 all’Estadio Universitario di Lisbona, in Portogallo. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata a 1.20 su Goldbet e Lottomatica e a 1.21 su Snai. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Portogallo, reduce da una prestazione positiva con la Croazia, dovrebbe ottenere la vittoria senza problemi contro una Scozia in crisi di risultati e che fa tanta fatica nella propria metà campo. I lusitani, più forti sotto tutti i punti di vista, segneranno verosimilmente dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Portogallo-Scozia

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; McClean, Gilmour; McGinn, McTominay, Christie; Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0