Commozione per Sinner: parole meravigliose

Commozione per Sinner: nei confronti dell’altoatesino arrivano delle parole meravigliose. Parole che scaldano il cuore di tutti

Semifinale agli Us Open dopo aver distrutto Medvedev in quattro set in quella che per tutti era una finale anticipata. Jannik Sinner vuole arrivare in fondo, mettendosi in questo modo alle spalle, e anche in maniera definitiva, il momento nerissimo sotto l’aspetto personale che ha passato.

Sul suo conto nell’ultimo periodo ne sono state dette di tutti i colori. Dopo la positività involontario e in miliardesima parte al Clostebol, per il tennista azzurro sono arrivate delle critiche clamorose anche di molti colleghi. Inaspettate, in alcuni casi. Sono stati pochi – e tra questi c’è Rafa Nadal – che hanno preso le difese del numero uno al mondo. E, ora, si aggiunge Mats Wilander, che è stato anch’esso numero uno per 20 settimane. Lo ha elogiato per quelli che sono stati i suoi miglioramenti. Parole di una bellezza unica.

Commozione per Sinner, ecco il commento

“Jannik Sinner è l’esempio perfetto per descrivere il momento del tennis italiano. Ha un ottimo atteggiamento e lavora davvero duro. Sta continuando a sviluppare il suo gioco anche se è numero uno al mondo”, ha detto ai microfoni di Tennis Tv. Una dolcezza incredibile. E poi anche il dettaglio di quello che sta facendo Jannik.

“Continua a crescere, a fare serve & volley nel corso degli ultimi match. Scegli anche di giocare i drop shot: quindi sta facendo tutto quello che avrei dovuto fare io quando diventai numero uno del mondo, ma mi sono adagiato e ho pensato di essere al top. Pensavo che non potessi più scendere, ed invece sono andato giù. Ha capito che può ancora migliorare , anche da numero uno. Credo che debba rimanere lì e per me ce la farà. Perché ha molto più talento naturale di quello che pensavamo”. Ha concluso in questo modo. La trascrizione dell’intervista è stata fatta da tennisworlditalia.com.