Superenalotto, un bonus per tentare la fortuna: ultime ore per richiederlo

Sapevi che in queste ore c’è la possibilità di richiedere un bonus per tentare la fortuna al Superenalotto? Ecco cosa devi fare.

Per qualcuno è un abitudine. Per altri, un piacevole diversivo. Sta di fatto che, indipendentemente da questo, il Superenalotto è senza ombra di dubbio il gioco più amato dagli italiani. E non è un caso che migliaia e migliaia di persone, ogni settimana, tentino la fortuna giocando una schedina e scegliendo con cura la propria combinazione, nella speranza che la dea bendata possa dare loro una spintarella.

Tantissimi premi vengono dispensati ad ogni estrazione, sebbene sia ovvio che non sempre si tratti di cifre a sei zeri. Ciò non toglie, comunque, che giocare è divertentissimo e che qualunque premio, anche quello più irrisorio, fa sempre comodo. Ecco perché il bonus introdotto nelle scorse ore casca a pennello. Perché vi permetterà di tentare il tutto per tutto e di farlo con un piccolo sconto. Il che, di questi tempi, non guasta mai.

Chi usa l’app ufficiale del Superenalotto avrà probabilmente ricevuto, nella giornata di giovedì, una notifica inaspettata. Un banner che avvisava l’utente del fatto che, per l’appunto, c’è in palio un bonus per chiunque giochi al Superenalotto e soddisfi determinati requisiti. Se non l’hai ricevuta, niente paura: ti basterà aprire l’app ed entrare nella sezione “Promo” per saperne di più ed, eventualmente, attivarlo, nel caso ti interessi farlo, s’intende.

Un bonus per giocare al Superenalotto: tutto quello che devi sapere

Iniziamo col dire che per ottenere il bonus in questione è necessario effettuare tutti i passaggi richiesti entro e non oltre la giornata di oggi, 7 settembre 2024. Trascorso questo tempo, passata la mezzanotte, non sarà più possibile farlo.

Ma quali sono i passaggi necessari? L’utente dovrà giocare almeno 5 euro su Superenalotto entro la data su indicata. A quel punto, riceverà un bonus di 2 euro, del quale potrà servirsi per creare le sue combinazioni fortunate e sperare, perché no, di mettere le mani sul ghiottissimo jackpot del noto gioco ad estrazione.

Il bonus servirà in seguito, nella misura in cui comparirà nel conto di gioco entro 5 giorni dalla fine della promozione. Sarà valido per 7 giorni a partire dalla data di accredito, per cui accertati di utilizzarlo in tempo e di evitare che scada. A questo punto, non ci resta che augurarti buona fortuna. Chissà che non possa essere la volta buona!