Gratta e Vinci, vitalizio con solo 5 euro: il tagliando fortunato

Gratta e Vinci: negli ultimi giorni sono tornate di moda le vincite con la lotteria istantanea. Ecco il vitalizio con il biglietto da 5 euro

L’estate sta finendo – lo avete letto anche voi sulle note della canzone, ne siamo sicuri – e i Gratta e Vinci tornano a popolare le cronache. Sì, in generale, è stata un’estate fiacca con poche vincite da raccontare. Mentre negli ultimi giorni si sta parlando, e anche molto, di vincite importanti con i tagliandi.

Sempre la Lombardia protagonista, anche se non in questo ultimo caso. Ma quella regione che lo scorso anno si è presa la palma come quella che ha avuto il più alto numero di nuovi milionari, sta continuando sulla stessa scia. Ora però si deve fermare e lasciare posto alla Toscana, perché proprio in questa regione, nella storia che viene raccontata da Agimeg.it, sono stati vinti un bel po’ di soldini.

Gratta e Vinci, ecco il vitalizio

Il “Turista per Sempre”, dal valore di 5 euro, ha fatto quello che deve fare. Regalare un vitalizio. I fatti sono successi a Quarrata, nella ricevitoria di Via Vecchia Fiorentina, in provincia di Pistoia. E il tagliando in questione è quello che mette in palio, con una somma investita così bassa, il montepremi più alto. Si parla infatti in generale di 1.768.625 euro. Ovviamente ci sono delle vincite intermedie da 0, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 e 10.000 euro.

Tornando ai fatti, il fortunato giocatore in questione si è aggiudicato un premio immediato di 300mila euro, poi 6mila euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila euro. Insomma, un sogno. Un vero e proprio turista per sempre. Ovvio che l’uomo in questione può anche incassare tutta in una volta la vincita, e lo potrebbe fare in qualsiasi momento. Ma forse è meglio in questo modo, diluita nel tempo per 20 anni. Chissà che cosa avrà pensato nel momento in cui si è accorto di essere stato baciato in maniera incredibile dalla fortuna. Auguri a lui da parte di tutta la redazione de Ilveggente.it.