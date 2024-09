Berrettini, passato ma non troppo: ce l’ha ancora con sé

Matteo Berrettini, il passato è alle spalle, ma non del tutto: il dettaglio inequivocabile viaggia sui social.

Sbagliava chi credeva che l’avrebbero lasciata in pace, nel momento in cui avesse rotto con Matteo Berrettini. Per un po’ le hanno dato tregua, effettivamente, ma sono tornati ad attaccarla non appena ha ufficializzato la sua nuova relazione. Il suo nuovo lui non è uno sportivo, ma questo non l’ha resa immune alle critiche che sapeva sarebbero presto arrivate.

Anche la liaison con Carlo Gussalli Beretta, erede di una famosa fabbrica d’armi, è dunque finita sotto i riflettori. Il popolo dei social si chiede, stavolta, perché Melissa Satta non s’innamori mai di un uomo qualunque, ma solo di personaggi famosi con una certa stabilità. In fondo, è così da che mondo è mondo: ogni scusa è sempre stata buona per attaccare la showgirl, sebbene l’ex velina abbia più volte chiesto in pubblico di essere lasciata in pace e di non essere attaccata per le sue scelte sentimentali.

Appelli che, puntualmente, sono caduti nel vuoto. Solo che in questo caso, almeno quello, sta subendo una pressione più lieve di quella che ha dovuto sopportare per tutto il tempo della love story con il tennista romano. Storia che, lo abbiamo capito nelle ultime ore, continua in qualche modo a portare con sé.

Berrettini, una vera rarità: non succede quasi mai

In un mondo in cui le foto di coppia spariscono dagli account alla velocità della luce, così come il “Segui” alle pagine degli ex, Melissa e Matteo rappresentano una piacevolissima eccezione.

Al momento di lasciarsi avevano speso, sia lui che lei, parole bellissime nei confronti dell’altro. Si erano promessi stima e affetto eterni, invece di farsi la guerra, cosa che va di moda, al giorno d’oggi, tra i vip che si lasciano. Non sappiamo se effettivamente si sentano e se siano ancora in buoni rapporti, ma una cosa è certa: il loro amore apparterrà pure al passato, ma è tutt’altro che caduto nel dimenticatoio.

Tanti follower si saranno accorti, nelle scorse ore, del fatto che la showgirl indossasse, in una stories, un cimelio legato, probabilmente, alla sua precedente relazione con il campione azzurro. Una maglia di Boss che non è palesemente della sua taglia, ma molto più grande. Forse apparteneva a Matteo, essendo quello il suo sponsor, o forse, più semplicemente, il brand gliel’ha fornita quando, qualche tempo fa, posò insieme al suo ex fidanzato per una campagna del marchio. O che, ancora, se la sia procurata da sé. Quale che sia la provenienza, piace pensare che, almeno per una volta, qualcuno non disdegni del tutto il passato. Ma che, anzi, com’è giusto che sia, continui a sorridere per ciò che è stato.