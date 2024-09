I pronostici di lunedì 2 settembre: Serie C, League Two e non solo

I pronostici di lunedì 2 settembre, ci sono sette partite di Serie C, una di League Two e anche altri campionati minori.

Inizia da oggi la sosta per gli impegni delle nazionali: a partire da giovedì ci sarà la Nations League con in campo anche l’Italia di Spalletti reduce dal fallimentare Europeo, mente in Asia e Sudamerica ci saranno partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Intanto in Italia non si è ancora conclusa la seconda giornata del campionato di Serie C, restano da disputare sette partite. Nel girone B l’Ascoli dopo l’amara retrocessione della passata stagione punta al ritorno immediato in cadetteria. Dopo il pareggio all’esordio in casa della Spal, la vittoria è alla portata contro la Pianese.

I pronostici sulle altre partite

Vis Pesaro e Arezzo si sono già affrontate in Coppa Italia, e a spuntarla è stato l’Arezzo che ha iniziato bene la stagione: un nuovo risultato positivo è probabile contro una squadra che ha subito sei gol nelle prime due uscite ufficiali.

L’Avellino nel girone C punta a un campionato di vertice e vuole subito rifarsi dopo la pesante sconfitta patita all’esordio. Promette almeno un gol per squadra il match clou tra Catania e Benevento.

Nella League Two il Milton Keynes Dons, tra i favoriti della vigilia per la vittoria del campionato, vuole dare seguito alla vittoria sul Carlisle dopo un avvio di stagione deludente. Sul campo del Salford che fin qui ha segnato un solo gol, la missione appare alla portata.

Vincenti

Arezzo o pareggio (in Vis Pesaro-Arezzo, Serie C, ore 20:45)

(in Vis Pesaro-Arezzo, Serie C, ore 20:45) Ascoli (in Ascoli-Pianese, Serie C, ore 20:45)

(in Ascoli-Pianese, Serie C, ore 20:45) Avellino (in Avellino-Giugliano, Serie C, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Raufoss-Sogndal , Obos-Ligaen, ore 19:00

, Obos-Ligaen, ore 19:00 Ranheim-Start, Obos-Ligaen, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Levanger-Egersund , Obos-Ligaen, ore 19:00

, Obos-Ligaen, ore 19:00 Eibar-Levante, Segunda Division, ore 19:00

Il “clamoroso”

• Milton Keynes Dons vincente senza subire gol in Salford City-Milton Keynes Dons, League Two, ore 21:00