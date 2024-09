5 numeri per vincere 1 milione: con questo gioco si può

C’è una lotteria che forse non conosci ma che assicura premi da capogiro: si vince 1 milione con una semplice cinquina.

Potrebbe essere un abitante del posto, qualcuno che vive nelle deliziose casette arroccate con vista sui pascoli e sui monti. Oppure, perché no, potrebbe essere qualcuno che è passato di lì per puro caso e che, spinto dalla dea bendata, deve aver pensato che tentar non nuoce. Quale che sia l’identità, è certo che questo giocatore, o questa giocatrice, abbia messo il sigillo su un’impresa per nulla comune.

Iniziamo col dire che il gioco d’azzardo che ha fruttato a questa persona la cifra che scopriremo a breve è il MillionDAY. Lanciato nel 2018, la sua formula ha attecchito immediatamente perché divertente e coinvolgente. E perché, soprattutto, cosa di non poco conto, mette in palio dei premi che definirli da capogiro non renderebbe bene l’idea di quanto siano ghiotti. Si vince fino a 1 milione di euro nel caso in cui si decida di giocare 5 numeri, ma la cifra sale a quota 1 milione 23mila 080 euro per ogni giocata sistemistica con una combinazione di 9 numeri. Sono in ogni caso un bel po’ di soldi, insomma.

Ma torniamo a Domanico, il comune in provincia di Cosenza nel cui territorio, stando al report del MillionDAY, è stata registrata nei giorni scorsi una vincita spaziale. Tutto è successo il 25 agosto scorso, in seguito all’estrazione delle ore 20:30. Estrazione che, per l’appunto, ha cambiato completamente la vita di una persona di cui, per ovvie ragioni, non si conosce l’identità.

Numeri da circo al MillionDAY: vincita stratosferica, un colpo da maestro

Sono solamente due, al momento, le cose certe per quanto riguarda questa enorme vincita realizzata in Calabria. La prima è che questo giocatore si è assicurato, udite udite, la bellezza di 1 milione di euro.

La seconda è che gli è bastato indovinare 5 numeri per mettere in tasca una vincita così elevata. Ha puntato, nello specifico, sulla combinazione composta dai numeri 6, 17, 29, 46 e 54, mai pensando, probabilmente, che una tale cinquina potesse fruttare tutti i soldi che, invece, gli sono piovuti in testa dal cielo.

C’è di più. Il giocatore che ha tentato la fortuna in quel di Domanico non è solo, adesso, sfacciatamente ricco. È anche il 300esimo Gastone ad aver beccato la vincita massima in palio al MillionDAY nella categoria riservata a chi gioca 5 numeri. La fortuna nella fortuna. Decisamente non male, non trovate?