Gratta e vinci, nel dubbio è meglio farlo: il trucco per non sbagliare mai

Gratta e vinci, se non lo fai rischi grosso e, a quel punto, non ci sarà più nulla da fare: è un metodo infallibile.

Quel giorno faceva caldo, a Ellicott City, nel Maryland. Talmente caldo che padre e figlio, in giro per commissioni, hanno ben pensato, ad un certo punto, che fosse il caso di rifocillarsi un po’ con una bevanda fresca. Il più grande fra i due aveva spedito l’altro, quindi, a comprare qualcosa da bere, così da trovare un po’ di sollievo da quella eccessiva calura.

Mentre il ragazzo si recava al bar per fare rifornimento di “vitamine” e frescura, al papà era venuta un’idea brillante. Era entrato al Normandy Wine & Spirits e, dopo aver dato un’occhiata a tutti i Gratta e vinci in vendita nel negozio, si era lasciato incuriosire da un tagliando molto particolare. La grafica della quinta edizione del Gold Bar Bingo aveva catturato la sua attenzione, motivo per il quale aveva deciso di tentare la fortuna servendosi di uno di quei tagliandi.

Per acquistarlo ha reinvestito i soldi di una vincita incassata in quello stesso frangente. Con un Gratta e vinci comprato in precedenza si era assicurato 50 dollari e, saggiamente, aveva pensato di usare parte di quel premio per finanziare l’acquisto di un nuovo grattino. Mai pensando, naturalmente, che la dea bendata potesse fare ancora meglio e che, soprattutto, fosse ancora lì, accanto a lui, pronta ad esaudire ogni suo desiderio.

Gratta e vinci, che guaio se non lo avesse fatto

L’uomo, residente a Baltimora, ha grattato il suo biglietto solo una volta tornato a casa. Lo ha controllato ben bene – o almeno così credeva – fino ad appurare che, purtroppo, non c’erano premi in serbo per lui in quel biglietto.

Nel dubbio, tuttavia, ed è questa la cosa più sorprendente, ha comunque deciso di scansionare il codice a barre servendosi dell’app della lotteria del Maryland che aveva già scaricato sul suo device. In quel momento, per poco non gli è preso un colpo. Sullo schermo dello smartphone c’era scritto che aveva vinto 50mila dollari, cosa che, manco a dirlo, lo ha lasciato di sasso.

“È una cosa molto, molto importante per la mia famiglia – ha detto in riferimento alla sua vincita – È arrivata proprio al momento giusto per noi”. Una storia, la sua, che ci da il là per ricordare ai lettori che è sempre meglio controllare scrupolosamente i biglietti con l’apposita app, prima di gettarli nell’immondizia nella convinzione che siano “vuoti”. Un piccolo trucco che permette di non sbagliare mai e di non perdere soldi che, invece, ci spetterebbero di diritto.