Gratta e Vinci, doppietta nella regina d’Italia: 150mila euro

Gratta e Vinci, altra doppietta nella regina d’Italia: un doppio colpo dal valore di 150mila euro. La Dea Bendata non si muove da lì

L’anno scorso, con i Gratta e Vinci, in Italia ci sono stati diversi nuovi milionari. E la regione che ha avuto il maggior numero di vincite del genere è stata la Lombardia.

E la Dea Bendata, a quanto pare, non vuole muoversi da quella regione. Vuole rimanere lì, ancorata quasi a quelle che possiamo definire delle tradizioni. Perché una vincita importante va bene al Gratta e Vinci, ma in questo caso, così come viene riportato da Agimeg.it, parliamo di due colpi. Che no, la vita non la cambiano in nessun modo perché sono dei soldi che uno nel corso dei propri anni lavorativi li guadagna. Ma che aiutano, eccome se aiutano, soprattutto se arrivano tutti in una volta e con una spesa minima. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Gratta e Vinci, doppia vincita in Lombardia

Partiamo dal primo fatto: a Milano, un fortunato giocatore con il biglietto Doppia Sfida Classic, dal valore commerciale di 5 euro, ha portato a casa la bellezza di 50mila euro. Grazie a una delle modalità di gioco che ci sono dentro questo tagliando. Un colpo bellissimo, unico, che raramente succede nella vita.

“Questa vincita arriva dopo una serie di colpi fortunati che hanno premiato la Lombardia nell’ultima parte di agosto. A Milano, infatti, solo pochi giorni fa un altro fortunato giocatore si era aggiudicato 2 milioni di euro con il Gratta e Vinci “Super Numerissimi”. Anche Brescia è stata baciata dalla fortuna con una vincita da 100.000 euro grazie al biglietto “Premi Stellari”, mentre a Quinzano d’Oglio un altro giocatore ha festeggiato un premio da 100.000 euro”. Perché scriviamo doppietta quindi invece di tripletta nel titolo? Perché della vincita di due milioni di euro con il Super Numerissimi ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi.