Terremoto Sinner, è scattato l’allarme. Le parole del tennista azzurro in conferenza stampa aprono un dibattito su quello che si sta vivendo

Jannik Sinner ha vissuto, e sta ancora vivendo, dei momenti abbastanza difficili per la sua carriera. Dalla rinuncia alle Olimpiadi fino all’ultimo caso esploso ad agosto con la positività e la giusta non squalifica perché non centrava nulla, ne ha passate tante. Momenti difficili da gestire per un ragazzo come lui, uno che, come si vede, è buonissimo e non riesce ad avere filtri.

Sta giocando gli Us Open. Sta giocando un torneo importante e spera di vincerlo. Anche perché sia Alcaraz che Djokovic sono stati eliminati. Ha tutte le carte in regola per farlo e aveva tutte le carte in regola per farlo anche se ci fossero stati gli altri due. Ma a catturare l’attenzione di tutti sono state le parole di Sinner sul mondo dei social network. Un mondo assai difficile da gestire dove ognuno dice la propria, dove ognuno dice quello che vuole e molto spesso rimane anche impunito. Nel corso di questi anni si è discusso molto della questione e qualcuno ha chiesto anche con una certa insistenza che nel momento in cui uno si dovesse iscrivere in qualunque social avrebbe bisogno di un documento d’identità. Al momento nessun annuncio del genere, ma anche le parole di Jannik devono fare riflettere

Sinner e l’annuncio sui social

“È chiaro che c’è un lato buono nei social network, ma anche un lato oscuro. La verità è che cerco di passare meno tempo possibile sui social. L’importante è avere una famiglia che ti conosca bene e ti mostri in ogni momento i veri valori di cui hai bisogno” ha detto Sinner. Che poi ha anche continuato in questo modo.

“Quando sei giovane ti preoccupi molto della tua reputazione e tutto quello che dicono ti sembra importante. Per questo consiglio sempre a tutti gli atleti di avere accanto persone che li amano e li apprezzano per come sono” ha chiuso. Insomma, un monito importante da seguire. Un Jannik che dimostra di avere una grandissima sensibilità.