Scommesse, non solo Serie A: colpaccio da 20mila euro

Scommesse, non solo Serie A: per un utente è stato un lunedì magico con una schedina da 14 eventi. Il colpaccio è da 20mila euro

E chi lo dice che con le scommesse si può vincere solamente nel fine settimana? E chi lo dice che il sabato e la domenica sono i giorni “magici” per poter centrare i colpi più importanti viste le moltissime partite che ci sono nel palinsesto? Sono molti quelli che la pensano in questo modo, ma sul sito della PlanetWin365 è venuta fuori un’altra cosa, una di quelle che fa pensare che anche il lunedì sia un giorno magico. E non solo per i parrucchieri.

La vincita del giorno e anche della settimana, per il momento. Sì, perché da qui a domenica prossima potrebbe arrivare anche qualche altro colpo importante. Ne dubitiamo, perché in questo caso parliamo di una schedina clamorosa, con 14 eventi tutti in programma lunedì scorso e ovviamente tutti andati a segno. Una schedina dal valore di 100euro giocati che ha regalato per la precisione 19.458,10 euro con un ricchissimo bonus di 4.604,59 euro. Una schedina bellissima, che adesso andiamo a vedere insieme nel dettaglio.

Scommesse, ecco la schedina clamorosa

Quattordici eventi partendo dalla due di Serie A di lunedì: Cagliari-Como, pronosticata con la doppia a favore della squadra di Nicola, e Verona-Juventus, con una quota importante come l’X2 e dai due a quattro gol. Poi i campionati esteri e infine alla giocata anche la Serie C con due eventi pronosticati. Nessuna delle quote superava il 2 volte la posta, ma si avvicinavano anche abbastanza. Coraggio e fortuna nel riuscire nel proprio intento. Per un colpaccio davvero clamoroso.