Las Palmas-Real Madrid, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Las Palmas-Real Madrid è una partita della terza giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un gran secondo tempo nel match con il Real Valladolid ha permesso al Real Madrid di conquistare i primi 3 punti nella Liga 2024-25, in cui in Blancos sono chiamati a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Valverde è stato l’autore del gol che ha sbloccato la partita – seconda marcatura stagionale per il centrocampista uruguaiano dopo quella in Supercoppa Europea con l’Atalanta – poi nel finale ad arrotondare il risultato ci hanno pensato l’ex milanista Brahim Diaz e soprattutto il baby Endrick, probabile futura stella del “Bernabeu”.

Carlo Ancelotti a fine gara non era completamente soddisfatto per via del primo tempo troppo sottotono ma bisognava vincere dopo la falsa partenza di Maiorca: nelle Baleari, infatti, il Real Madrid non era andato al di là di un deludente pareggio. Le Merengues in questo turno infrasettimanale tornano a giocare in trasferta, sempre su un’isola, ma stavolta nella Gran Canaria. L’avversario è il Las Palmas di Luis Carrion, ancora a secco di vittorie: non un avvio brillante quello dei gialloblù, anche in relazione alla caratura delle squadre affrontate.

Gli isolani hanno esordito con un pareggio contro il Siviglia (2-2), ma nel primo match fuori casa è arrivata una brutta ed inaspettata sconfitta con il neopromosso Leganes. Carrion dovrà certamente sistemare qualcosa in difesa, dal momento che i gol incassati dal Las Palmas sono già quattro. Tre assenze importanti, invece, per Ancelotti, che si recherà nelle Canarie senza Bellingham, Camavinga ed il lungodegente Alaba: il tecnico italiano è tentato di schierare dal 1′ il gioiello Arda Guler nel tridente offensivo, insieme a Mbappé e Vinicius.

Come vedere Las Palmas-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Las Palmas e Real Madrid, valida per la terza giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Contro un Las Palmas che non ha entusiasmato nelle prime due gare, facendo male soprattutto in fase di non possesso, ci aspettiamo un altro successo netto del Real Madrid: le reti complessive saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Real Madrid

LAS PALMAS (4-3-3): Cillessen; Marvin, Alex Suarez, Mármol, Alex Munoz; Javi Muñoz, Kirian, Loiodice; Sandro, McBurnie, Moleiro.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Brahim Diaz, Tchouaméni; Arda Guler, Mbappé, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3