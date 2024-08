Leclerc a bocca aperta: Verstappen da non credere

Leclerc a bocca aperta: la risposta di Verstappen alla domanda del monegasco non lascia scampo a Charles. Ecco la reazione

La Ferrari nell’ultimo Gran Premio, prima di quello in programma a Monza nel prossimo fine settimana, ha chiuso al terzo posto con Leclerc. Nessuno se lo aspettava, soprattutto dopo quelli che erano stati i problemi del weekend. Insomma, un risultato davvero straordinario per tutti.

Tutto bello? No, non è proprio così. Perché c’è una situazione che si deve tenere in considerazione per le prossime uscite. Ha vinto di nuovo la McLaren, tenendo aperto quindi non solo il Mondiale Costruttori ma anche quello Piloti. Ha vinto Norris, uno che potrebbe l’anno prossimo essere realmente in corsa per diventare campione del mondo. E alla fine, in attesa proprio di chi è salito sul gradino più alto del podio, Leclerc ha chiesto a Verstappen nella cooldown room quanto tempo ha preso dall’inglese. La risposta di Max ha lasciato a bocca aperta Leclerc.

Leclerc e la reazione a Verstappen

In quei momento Charles, come si vede in un video che è diventato presto virale sui social, chiede appunti a Max Verstappen quanti secondi dietro è arrivato a Norris. E quando il campione del Mondo gli ha comunicato di essere arrivato dopo oltre 20 secondi, il monegasco della Ferrari è rimasto in silenzio ma con un’espressione sul volto che sembrava palesare una sensazione di sconforto.

Una reazione logica a quello che è stato il miglioramento della scuderia inglese nel momento in cui ha piazzato gli aggiornamenti nel corso del campionato del mondo. E la Ferrari di vantaggi non è che ne abbia avuti, forse dentro Maranello si pensa già al prossimo anno, quando al fianco di Leclerc ci sarà Lewis Hamilton. Ma anche a Monza, domenica prossima, sarà dura vedere una Ferrari competitiva. Già quello che è venuto fuori nello scorso weekend è stato incredibile, inaspettato. Con un Leclerc veramente formidabile. Pensare di arrivare sul podio anche a Monza è qualcosa che oseremmo dire, ancora, quasi utopia. Ma chissà, magari l’aria di casa potrebbe aiutare.