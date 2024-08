Terremoto Sinner, spunta anche Nadal: “È impensabile”

Terremoto Sinner, ancora non si placano le polemiche attorno al tennista azzurro. E arriva anche il commento di Nadal

Non si placano le polemiche attorno a Sinner. Certo, adesso le voci pro il tennista azzurro cominciano ad essere diverse e anche importanti. E non solo da parte di Matteo Berrettini, italiano e quindi connazionale che ci può stare, ma anche da parte di altre voci che, sicuramente, l’avrebbero potuta pensare in maniera diversa.

In questo caso a parlare è Toni Nadal, zio di Rafa, che in un lungo editoriale su El Pais, uno dei più importanti quotidiani spagnoli, ha parlato bene di Jannik Sinner. Un commento importante, che forse potrebbe anche fare cambiare idea a tutte quelle persone che hanno criticato la mancata squalifica dopo la positività.

Terremoto Sinner, le parole di Nadal

“A poche ore dall’avvio degli Us Open – il commento è uscito un paio di giorni fa – la notizia più rilevante continua ad essere la positività di Sinner. Dopo le dettagliate spiegazioni a me risulta assolutamente chiara la volontà del giocatore azzurro a non commettere nessuna infrazione. E ancora di più non cercare alcun vantaggio attraverso l’uso di sostanze proibite”. E poi: “Conosco il giocatore sufficientemente bene da poter affermare senza ombra di dubbio che è uno dei ragazzi più corretti ed educati del circuito. Per me è impensabile che possa aver agito in modo falso. All’interno del suo team c’è stato un problema che ha pagato in modo salato con la sanzione economica e con la perdita dei punti Atp“.

Infine la stoccata finale: “Ancora più mi stupisce davvero che all’interno del tour ci siano altre tennisti che hanno preso posizione contro di lui. Non capisco come chi lo conosce bene possa dubitare della sua innocenza o che direttamente vogliano contro di lui una punizione che a rigore di certezza scientifica sarebbe assolutamente smisurata”. Più chiaro di così si muore davvero.