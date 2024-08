I pronostici di mercoledì 28 agosto: Champions League, Serie B, Liga

I pronostici di mercoledì 28 agosto: si chiudono gli spareggi di Champions League, poi Serie B, Liga e Saudi Pro League.

Questa sera si completerà ufficialmente l’elenco delle 36 squadre partecipanti al nuovo rivoluzionario format della Champions League a girone unico. Il Qarabag sconfitto 3-0 all’andata dalla Dinamo Zagabria avrebbe bisogno di un miracolo: rimonta difficile, ma almeno in questa partita dovrebbe evitare la sconfitta. Stesso discorso per la Stella Rossa contro il Bodo Glimt e per lo Slavia Praga contro il Lille.

Nella Liga spagnola il rinnovato Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone parte nettamente favorito contro l’Espanyol, vittorie interne possibili anche per Athletic Bilbao e Real Sociedad rispettivamente contro Valencia ed Alaves.

I pronostici sulle altre partite

In Serie B scende in campo il Cosenza, squadra che nelle prime due giornate ha totalizzato il più alto numero di expected goals andando a segno in tre occasioni: contro lo Spezia attesa un’altra gara movimentata.

Altra tornata di partite nella League Cup inglese, con in programma anche sfide dirette tra squadre di Premier League: la più spettacolare sulla carta metterà di fronte West Ham e Bournemouth.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Qarabag vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Qarabag-Dinamo Zagabria, Champions League, ore 18:45

Vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Valencia, Liga, ore 19:00)

(in Athletic Bilbao-Valencia, Liga, ore 19:00) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Espanyol, Liga, ore 21:30)

(in Atletico Madrid-Espanyol, Liga, ore 21:30) Real Sociedad (in Real Sociedad-Alaves, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cosenza-Spezia , Serie B, ore 20:30

, Serie B, ore 20:30 Stella Rossa-Bodø/Glimt , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Slavia Praga-Lille, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

West Ham United-Bournemouth , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Qarabag-Dinamo Zagabria , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Stella Rossa-Bodø Glimt, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 5.22 GOLDBET ; 5.30 SNAI; 5.22 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Slovan Bratislava-Midtjylland, Champions League, ore 21:00