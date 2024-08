Liga: i pronostici sulle partite di mercoledì 28 agosto

Liga, il massimo campionato spagnolo si prende la scena con il primo turno infrasettimanale: l’Atletico Madrid mette nel mirino la seconda vittoria di fila.

Nel primo turno infrasettimanale della Liga 2024-25 l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone mette nel mirino la seconda vittoria stagionale dopo il 3-0 rifilato al Girona domenica scorsa. Quattro punti finora per i Colchoneros, una delle squadre che più si è rinforzata sul mercato grazie agli arrivi di Alvarez, Le Normand, Sorloth, Lenglet e Gallagher. Il club madrileno ha l’opportunità di giocare di nuovo davanti al suo pubblico ed il neopromosso Espanyol, ancora a fermo a quota zero punti (2 sconfitte su 2), non può fare paura.

I catalani, oltretutto, non sono riusciti a segnare neanche un gol tra Real Valladolid e Real Sociedad, palesando problemi in fase di possesso palla. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se l’Atletico Madrid ottenesse un altro successo ampio, tenendo anche la porta inviolata. Chi va a caccia della prima vittoria invece è l’Athletic Bilbao, che ha raccolto un solo punto tra Getafe e Barcellona. La formazione basca, allenata sempre da Ernesto Valverde, dovranno cercare di ripartire dalla discreta prestazione offerta contro i blaugrana a Montjuic, un match in cui avrebbero meritato qualcosa in più. Al San Mames arriva un Valencia atterrito dal doppio k.o. con Barcellona e Celta Vigo. La rosa è molto giovane ed a Ruben Baraja, tecnico dei Pipistrelli, va dato tempo, ma un’altra sconfitta rischia di destabilizzare l’ambiente: match da almeno tre gol complessivi, dal momento che il Valencia ne ha subiti ben 5 in due partite.

Le previsioni sulle altre partite

Vittoria alla portata anche per la Real Sociedad, che ha immediatamente reagito dopo la sconfitta all’esordio con il Rayo Vallecano davanti al suo pubblico.

Gli uomini di Imanol hanno voltato pagina espugnando lo stadio dell’Espanyol (0-1) e sono pronti a ripetersi con l’Alaves. Difficile, infine, individuare un chiaro favorito nella sfida tra neopromosse, Real Valladolid-Leganes: i Pucelanos avevano debuttato con un successo contro l’Espanyol, ma poi hanno dovuto fare i conti con la voglia di riscatto del Real Madrid, perdendo 3-0 al “Bernabeu”; sono ancora imbattuti invece i Pepineros, anche grazie ad un calendario favorevole (1-1 con l’Osasuna e vittoria per 2-1 con il Las Palmas).

Liga, possibili vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Valencia, ore 19:00)

Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Espanyol, ore 21:30)

Real Sociedad (in Real Sociedad-Alaves, ore 21:30)

Le partite da almeno due gol complessivi

Athletic Bilbao-Valencia, ore 19:00

Atletico Madrid-Espanyol, ore 21:30

Liga, la partita da almeno un gol per squadra

Athletic Bilbao-Valencia, ore 19:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Real Valladolid-Leganes, ore 19:00

Real Sociedad-Alaves, ore 21:30

