Atletico Madrid-Espanyol, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atletico Madrid-Espanyol è una partita valida per la terza giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Atletico Madrid vuole tornare ad essere protagonista nella Liga spagnola e l’ha dimostrato con un mercato ambizioso, che ha portato in dote giocatori di assoluto spessore come Alvarez, Le Normand, Gallagher e Sorloth. Il “Cholo” Simeone nel frattempo sta iniziando ad avere le prime importanti risposte anche dal campo ed il roboante 3-0 rifilato domenica alla rivelazione della scorsa stagione, il Girona, è da intendere come un’importante dimostrazione di forza, nonché un messaggio alle due pretendenti al titolo, Barça e Real.

I Colchoneros nelle prime due partite hanno brillato principalmente dal punto di vista offensivo, realizzando 5 gol totali. Contro i catalani si è visto anche qualche progresso nella propria metà campo, visto che all’esordio contro il Villarreal la difesa era apparsa un po’ ballerina (2-2). Nel primo turno infrasettimanale Simeone tenterà di sfruttare nuovamente il fattore campo e prendersi altri tre punti contro un avversario alla portata come l’Espanyol, tornato subito al piano di sopra dopo una stagione in Segunda Division.

Per il club di Barcellona è stato un inizio davvero traumatico: gli uomini di Manolo Gonzalez hanno rimediato due sconfitte su due e la cosa più preoccupante è che l’hanno fatto senza riuscire a segnare neppure un gol (1-0 sia contro il Real Valladolid che contro la Real Sociedad).

Nell’Atletico Madrid dovrebbero partire dal 1′ tutti i nuovi acquisti, tra cui l’ex centrocampista del Chelsea Gallagher. Davanti Alvarez e Sorloth giocheranno in coppia.

Come vedere Atletico Madrid-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Espanyol, valida per la terza giornata della Liga, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 1.28 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Improbabile che l’Espanyol riesca ad impensierire un Atletico Madrid in fiducia e che ha tratto nuova linfa dal mercato. I Colchoneros terranno verosimilmente anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Espanyol

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Marcos Llorente, Witsel, Giménez, Le Normand, Reinildo; Koke, Gallagher, Griezmann; Julián Álvarez, Sörloth.

ESPANYOL (3-4-3): Joan García; Omar El Hilali, Kumbulla, Brian Oliván; Tejero, Gragera, Král, Carlos Romero; Puado, Irvin Cardona, Alejo Veliz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0