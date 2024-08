Champions League: i pronostici sulle partite di mercoledì 28 agosto

Champions League, con gli ultimi quattro spareggi si concludono i lunghissimi preliminari: due squadre hanno già un piede nella fase a girone unico.

Ultimissimi posti in palio per la fase a girone unico della Champions League, pronta ad aprire i battenti con un format nuovo di zecca. Il programma degli spareggi si conclude con 4 partite: chi supera il turno avrà la possibilità di giocare la coppa dalle grandi orecchie – e rimpinguare le proprie casse, visti gli importanti introiti – chi verrà eliminato invece proseguirà l’avventura continentale nella meno prestigiosa Conference League.

La Dinamo Zagabria ha chiuso praticamente i giochi all’andata, travolgendo 3-0 gli azeri del Qarabag, e può recarsi nel lontano Azerbaigian senza particolari pressioni. I croati in quest’avvio di stagione non hanno sbagliato nulla, facendo registrare 5 vittorie su 5 e restando a punteggio pieno anche in campionato. Il tecnico Sergej Jakirovic potrebbe anche fare un minimo di turnover, dal momento che la qualificazione è in cassaforte: il Qarabag stavolta dovrebbe riuscire a trovare la via del gol ma dovendo attaccare per forza correrà il rischio di scoprirsi troppo e per questo ipotizziamo un match da almeno una rete per parte a Baku.

Rimonta ancora possibile invece per la Stella Rossa, che una settimana fa si è arresa 2-1 al Bodo/Glimt: il gol di Mimovic ad un quarto d’ora dalla fine, coi serbi sotto di due gol, tiene in vita la formazione di Belgrado ma per ribaltare i norvegesi, a 90 minuti da quella che sarebbe la loro prima qualificazione alla Champions League, servirà una prestazione diversa: quel che è certo è che al Marakana le emozioni non mancheranno.

Le previsioni sulle altre partite

Qualificazione vicina per il Lille di Bruno Genesio: i Dogues, grazie ai gol di David e Zhegrova, hanno sistemato l’ostico Slavia Praga (2-0) ed in Repubblica Ceca possono permettersi di perdere anche con un gol di scarto.

I cechi, rispetto ad una settimana fa, non potranno limitarsi a contenere l’avversario e, spinti dal loro caloroso pubblico, dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta in una gara in cui è assai probabile che entrambe andranno a segno. La sfida tra Slovan Bratislava e Midtjylland, infine, promette equilibrio come all’andata (1-1) e, visto l’atteggiamento fin troppo attendista delle due squadre, non è da escludere che venga decisa da un episodio. I danesi, secondo noi, hanno qualche possibilità in più di strappare la qualificazione.

Champions League, possibili vincenti

Slavia Praga o pareggio (in Slavia Praga-Lille, ore 21:00)

Midtjylland o pareggio (in Slovan Bratislava-Midtjylland, ore 21:00)

Champions League, le partite da almeno tre gol complessivi

Stella Rossa-Bodo/Glimt, ore 21:00

Slavia Praga-Lille, ore 21:00

Champions League, le partite da almeno un gol per squadra

Qarabag-Dinamo Zagabria, ore 18:45

Stella Rossa-Bodo/Glimt, ore 21:00

La partita da meno di tre gol complessivi

Slovan Bratislava-Midtjylland, ore 21:00

Comparazione quote

Il segno “X2” in Slovan Bratislava-Midtjylland è quotato a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Stella Rossa-Bodo/Glimt è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

