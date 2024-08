Serie B, i pronostici sulle partite di mercoledì 28 agosto

Serie B, tre partite fanno calare il sipario sul primo turno infrasettimanale: il neopromosso Cesena all’esame Catanzaro.

Tre match chiudono il programma del primo turno infrasettimanale di Serie B e quella più interessante si gioca al “Manuzzi” tra il neopromosso Cesena di Michele Mignani e il Catanzaro di Fabio Caserta. I romagnoli, dopo aver dominato il proprio girone di Serie C lo scorso anno, sono partiti con il piede giusto nonostante in panchina sieda un nuovo tecnico.

Due vittorie in Coppa Italia – battuta anche una squadra che milita in massima serie, il Verona – ed il successo all’esordio in campionato su un’altra neopromossa, la Carrarese. Nel weekend, tuttavia, è arrivata la prima sconfitta (2-1) contro i corregionali del Sassuolo: sconfitta francamente immeritata, visto che il Cesena ha costruito numerose occasioni da gol (ben 23), molte di più rispetto a più quotati neroverdi. Due pareggi di fila invece per il Catanzaro, tra Sassuolo (1-1) e Juve Stabia (0-0). I giallorossi sono ancora indecifrabili ma era prevedibile se consideriamo che rispetto alla passata stagione hanno cambiato tanto, a cominciare dall’allenatore. Il Cesena potrebbe dunque approfittare del fatto che il Catanzaro non sia ancora brillantissimo per strappare almeno un punto in un match da almeno una rete per parte.

Le previsioni sulle altre partite

È rimasto l’amaro in bocca al Cosenza di Massimiliano Alvini: i Lupi domenica erano riusciti a rimontare 2 gol al Mantova ma in pieno recupero hanno incassato la rete del 3-2, rimediando il primo k.o.

In ogni caso i rossoblù dopo le prime due partite hanno il miglior indice xG della Serie B e dovrebbero creare grattacapi anche allo Spezia di Luca D’Angelo in una gara che si preannuncia movimentata, come lo sono state del resto le due uscite dei liguri (2-2 con il Pisa e 2-1 con il Frosinone). Intrigante anche la sfida tra neopromosse, Juve Stabia-Mantova, due squadre che non hanno intenzione di snaturarsi rispetto ad un anno fa: prevediamo equilibrio e almeno un gol per parte.

Serie B: possibili vincenti

Cesena o pareggio (in Cesena-Catanzaro, ore 20:30)

Juve Stabia o pareggio (in Juve Stabia-Mantova, ore 20:30)

La partita da almeno tre gol complessivi

Cosenza-Spezia, ore 20:30

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cesena-Catanzaro, ore 20:30

Juve Stabia-Mantova, ore 20:30

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Cosenza-Spezia è quotato a 2.10 su Goldbet, Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno “Gol” in Cesena-Catanzaro è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI